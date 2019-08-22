　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

成立上收中心關懷農產　郵挺小農做公益

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南郵局成立上收中心，關懷在地農產，並捐贈偏鄉學校及弱勢做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南郵局成立上收中心，關懷在地農產，並捐贈偏鄉學校及弱勢做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南郵局8月26日至9月9日間，於麻豆區新生北路56號「麻豆農會超市」對面，成立上收中心，提供現場收寄文旦包裹、上門收件等服務，並於22日上午11時在上收中心舉辦記者會，並辦理富麗人生「郵愛你我溫暖童心」捐贈儀式。

台南市長黃偉哲、農業局李建裕副局長、麻豆區孔慶瑤區長、下營區姜家彬區長、麻豆農會呂登和理事長、孫慈敏總幹事、下營農會陳錄星理事長、黃冠霖總幹事及中華郵政總公司電子商務室林青豊主任等貴賓，現場相當熱絡。

台南郵局黃良江局長表示，文旦是中秋節應景水果，基於關懷在地農產之情，特整合郵局網路行銷、訂單處理及運輸配送等服務項目，提供農民最適切之銷售協助，期能深耕經營在地農村社區，創造郵政不可取代的存在價值。本次郵政商城麻豆文旦禮盒原價每箱1000元，優惠價每箱650元，即日起可上網訂購，配送期間8月26日至10月5日止，數量有限，請儘速訂購。

▲台南郵局成立上收中心，關懷在地農產，並捐贈偏鄉學校及弱勢做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南郵局配合郵政商城「關懷農產郵挺小農做公益」專案並關懷弱勢團體，客戶每訂購1箱文旦即捐贈10元送愛到蘆葦啟智中心等團體。黃良江局長進一步表示：郵局從事公益活動響應博愛助人精神向來不落人後，凡郵政壽險保戶於3月20日至6月30日投保富麗人生增額保險，每件即捐贈100元等值物品予偏遠學校或弱勢孩童相關社福團體，本次購買文旦禮盒及府城郵情隨手杯合計4萬6900元之物資贈與北門錦湖國小、南化瑞峰國小偏遠學校及新市蘆葦啟智中心社福團體，並現場進行捐贈儀式，期藉此拋磚引玉，「郵愛旦生力量」，帶動各界重視對弱勢團體的協助與關懷。

ET快訊
「沖繩有沒有賣腸病毒藥？」　家長39字引眾怒：坐同班機全慘了
電動代步車撞凹百萬賓士！嬤呆住…霸氣哥下車第一動作暖爆

關鍵字：上收中心,關懷,農產,小農,公益

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升員警阻絕防禦能力　善化警友辦事處捐贈30具戰鬥盾牌

成立上收中心關懷農產　郵挺小農做公益

台南登革熱疫情趨緩　改為三級指揮中心繼續執行防治動員

桃園公車站候車亭全面禁菸　11月起最高開罰1萬元

教學相長　教師水資源科技研習班參觀南化淨水場

台南警友會致贈員警防禦盾牌　表揚績優南警

羅貴星獲民進黨提名苗海線立委　朱哲成開砲：護航總統選票？　

行動醫療巡迴照顧偏鄉老人健康　徐逢賓捐醫事巡迴車

麻豆爺奶懷奪金夢　高鐵快閃演出博得全場掌聲

婆婆媽媽搶團購...　嘉縣查獲王祿仙誇大療效送贈品

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

提升員警阻絕防禦能力　善化警友辦事處捐贈30具戰鬥盾牌

成立上收中心關懷農產　郵挺小農做公益

台南登革熱疫情趨緩　改為三級指揮中心繼續執行防治動員

桃園公車站候車亭全面禁菸　11月起最高開罰1萬元

教學相長　教師水資源科技研習班參觀南化淨水場

台南警友會致贈員警防禦盾牌　表揚績優南警

羅貴星獲民進黨提名苗海線立委　朱哲成開砲：護航總統選票？　

行動醫療巡迴照顧偏鄉老人健康　徐逢賓捐醫事巡迴車

麻豆爺奶懷奪金夢　高鐵快閃演出博得全場掌聲

婆婆媽媽搶團購...　嘉縣查獲王祿仙誇大療效送贈品

小6兒書包翻出情書…驚見大馬幼女求歡：只做一次不會有小寶寶

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷尬

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

聖保羅「黑夜」末日照瘋傳！亞馬遜雨林破紀錄狂燒　民眾嚇壞：雨都是黑的

國外被認出「是謝忻耶！」她羞愧低頭　台灣媽媽溫柔2句話瓦解心牆哭崩

人帥心也帥！邱澤拳擊場「方塊肌」超猛　私下2個暖舉感動劉奕兒

走道明明很寬…他貼女同事摸腰喊「妳不要跌倒」　她向男友哭訴：受不了了

提升員警阻絕防禦能力　善化警友辦事處捐贈30具戰鬥盾牌

大雨後上路！妹子騎一半「渦輪增壓」神改裝　網求收編：這輩子沒這麼快過

地震來都不怕！貓咪「抖抖機」特訓　肥美肚肉超自然震動

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛..

賓士離奇吊樓梯　宮前驚見關公踢..

中原學子前往索羅門　建置氣象系..

民進黨酒駕立委竟入公民教材　台..

送外賣「遇消失的阿伯」　便當店..

梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景9..

台南名校長榮中學驚爆減薪風波

配合汰換管線　中壢區5000戶..

男子精神不濟　駕車將路邊貨車撞..

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

法籍鐵馬遊客體力透支　恆警護送..

桃園青埔公十生態豐　取消設網球..

彰化設交通局　議員翻舊帳打臉

「天空的院子」創辦人何培鈞分享..

更多熱門

相關新聞

温金龍護家送暖　二胡樂聲讓失智爺爺拭淚

撫慰長者心靈，温金龍二胡團隊一行10多人，利用到花蓮旅遊的期間，特地前往門諾壽豐護理之家為長輩們演出，一連串國台語交織的曲目，透過二胡的演奏，優美動人的旋律中，不僅讓長輩們凝神陶醉，也喚起了許多的過往回憶，樂聲中共度美好時光。

李佳芬農舍到期　雲縣高標準規格開鍘

他大學肄業　從發傳單小弟爬到銀行高層

免費索票！第八屆人間公益影展開跑

萬人同樂！遠雄友繕公益日熱鬧登場

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面