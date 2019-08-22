成立上收中心關懷農產　郵挺小農做公益

▲台南郵局成立上收中心，關懷在地農產，並捐贈偏鄉學校及弱勢做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南郵局8月26日至9月9日間，於麻豆區新生北路56號「麻豆農會超市」對面，成立上收中心，提供現場收寄文旦包裹、上門收件等服務，並於22日上午11時在上收中心舉辦記者會，並辦理富麗人生「郵愛你我溫暖童心」捐贈儀式。

台南市長黃偉哲、農業局李建裕副局長、麻豆區孔慶瑤區長、下營區姜家彬區長、麻豆農會呂登和理事長、孫慈敏總幹事、下營農會陳錄星理事長、黃冠霖總幹事及中華郵政總公司電子商務室林青豊主任等貴賓，現場相當熱絡。

台南郵局黃良江局長表示，文旦是中秋節應景水果，基於關懷在地農產之情，特整合郵局網路行銷、訂單處理及運輸配送等服務項目，提供農民最適切之銷售協助，期能深耕經營在地農村社區，創造郵政不可取代的存在價值。本次郵政商城麻豆文旦禮盒原價每箱1000元，優惠價每箱650元，即日起可上網訂購，配送期間8月26日至10月5日止，數量有限，請儘速訂購。

台南郵局配合郵政商城「關懷農產郵挺小農做公益」專案並關懷弱勢團體，客戶每訂購1箱文旦即捐贈10元送愛到蘆葦啟智中心等團體。黃良江局長進一步表示：郵局從事公益活動響應博愛助人精神向來不落人後，凡郵政壽險保戶於3月20日至6月30日投保富麗人生增額保險，每件即捐贈100元等值物品予偏遠學校或弱勢孩童相關社福團體，本次購買文旦禮盒及府城郵情隨手杯合計4萬6900元之物資贈與北門錦湖國小、南化瑞峰國小偏遠學校及新市蘆葦啟智中心社福團體，並現場進行捐贈儀式，期藉此拋磚引玉，「郵愛旦生力量」，帶動各界重視對弱勢團體的協助與關懷。