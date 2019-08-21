温金龍二胡樂聲喚起護理之家長輩回憶　高齡失智爺爺頻頻拭淚

▲▼温金龍二胡團隊利用到花蓮旅遊的期間，前往門諾壽豐護理之家為長輩們演出。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

撫慰長者心靈，温金龍二胡團隊一行10多人，利用到花蓮旅遊的期間，特地前往門諾壽豐護理之家為長輩們演出，一連串國台語交織的曲目，透過二胡的演奏，優美動人的旋律中，不僅讓長輩們凝神陶醉，也喚起了許多的過往回憶，樂聲中共度美好時光。

歌手蔡琴「最後一夜」的經典老歌為這場午後音樂會揭開序幕，優美動聽的樂聲繚繞，不僅讓長輩們聽得如癡如醉，更撫慰了長輩們的心。去年首度到護理之家公益演出，長輩們沉醉在琴韻中那種幸福的表情，令團員們難以忘懷，無時無刻掛念著長輩，期盼有機會能夠再次為長輩們演出。因此，在規畫這趟花蓮之旅時，温金龍老師特地將這場演出排入行程內，並挑選多首懷舊經典老歌，要讓長輩們聽進心坎裡。

熟悉的歌曲迴盪耳邊，不僅爺爺奶奶會跟著節奏高歌，就連平常行動較不方便的長輩也跟著鼓掌，讓陪在一旁的家人相當感動，不斷的謝謝温金龍老師及團員們的用心。鄧麗君的「獨上西樓」「甜蜜蜜」等多首歌曲喚起了長輩們的往日情懷；其中一曲老歌「意難忘」更是讓高齡78歲患有失智症的李爺爺頻頻拭淚，李爺爺說這首歌曲是他與太太最喜愛的歌，聽著二胡現場演奏的旋律，彷彿回到了當初剛結婚時的景象。

▲二胡團隊演奏多首懷舊經典老歌，讓長輩們聽進心坎裡。

門諾醫院資深高專林明桂表示，感謝温金龍二胡團隊再度到護理之家探望長輩，並透過懷舊歌曲的優美旋律感動長輩們的心。

根據花蓮縣府衛生局推估全縣失智人口約有4,100 人，確診人數1,115人，將近7成5的失智症患者隱藏在社區中，有鑑於全縣僅有1家失智症團體家屋，實在無法滿足現今失智症照顧的需求，門諾醫院於吉安海濱路正籌設興建失智症團體家屋，結合長照與醫療的照顧服務，讓失智症患者獲得妥適的照顧，延緩失智病情惡化。

除了與團員再訪護理之家，與長輩們寒暄話家常，温金龍老師也特地錄製一段公益短片，為門諾籌建的失智症團體家屋發聲，期盼社會各界能夠共同響應，關注失智患者的需求，為失智長者找到溫暖的家。