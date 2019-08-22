韓國瑜遲到25分鐘！　時力議員貼「協尋市長」狠酸：沒有把交流放在心上

▲林于凱酸韓國瑜 。（圖／翻攝自臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜原訂22日10時30分，要和來台拜會的日本自由民主黨青年局長開會，但他卻遲到了25分鐘，讓90位訪台的日籍官員空等。對此，韓國瑜表示，他已經獲得日籍友人的諒解。不過，時代力量議員林于凱痛批，韓國瑜顯然沒有把跟日本的交流放在心上。

林于凱以「協尋市長」為題表示，「10:30 韓國瑜市政會議，日本青年局眾議員90多人，10:22已經到場就座，結果韓國瑜到10:50 還沒出現。」而他也說：「日本人重視準時的程度，完全是高規格的標準。我們去日本參訪時，巴士開車時有人沒有上車，但是因為怕延誤跟市役所的約定時間，沒有回頭，而是讓這位落單的夥伴，自己搭計程車前往。」

林于凱痛批，「每次的會面，都是日本團隊已經好整以暇列隊迎接，絕對不可能有延遲的情況。相對於對中國的態度，韓國瑜顯然沒有把跟日本的交流放在心上。」此外，他更怒喊，「何況，今天對方是90人的日本『青年局』，韓國瑜不斷掛在嘴邊的「青年局」！」

對此，韓國瑜稍早連訪時表示，是因為早上有安排行程，從美濃趕到大樹，又從大樹趕到鳳山，已經有向日籍友人說明致歉，也獲得了日籍友人的諒解。

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