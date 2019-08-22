偷吃全聯可麗餅掰「吞安眠藥恍惚」　法官神打臉：你開車還能轉彎

記者黃翊婷／綜合報導

基隆林姓男子今年3月11日下午5時許和游姓男子一起前往當地一家全聯福利中心，兩人先是在店內偷吃一包27元的巧克力可麗餅，吃完再把一盒226元的美國無骨牛小排火鍋片藏在外套口袋，事後被逮還辯稱自己吃了安眠藥，什麼都不知道。不過，基隆地院法官認為，林男離開時還能開車載游男離開，可見服用安眠藥只是脫罪的藉口，最後依竊盜罪判他拘役10日。

▲林男與游男在全聯偷東西，還在店裡把得手的商品吃光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，林男與游男2019年3月11日下午5時12分進入基隆某間全聯，先是在甜點區拿了一包經典巧克力可麗餅，直接在店內打開吃完，接著又在生鮮區拿走一盒美國無骨牛小排火鍋片，把外包裝拆開後再藏進外套口袋，並利用店員結帳的空檔趁機離開現場。

廖姓店員隨後發現店裡商品失竊，立即報警並調閱監視器檢查，很快就鎖定兩人。林男落網後聲稱，當天他的確有在全聯拿取上述商品，「我當天吃了安眠藥，導致精神恍惚，不知道自己做了什麼事，我並沒有要偷東西的意思。」

▲林男宣稱自己吃安眠藥精神恍惚，卻還能在犯案後開車載游男離去。

不過，基隆地院法官調閱案發地點附近的監視器畫面檢查，發現林男在犯案之後隨即開車載游男離開，如果真的有服用安眠藥導致精神恍惚，不可能還可以正常行駛在道路上，甚至能夠平順轉彎，因此認定他的說詞只是想要脫罪，無足採信。

法官表示，林男先前涉犯偽造有價證券案、妨害家庭案，直到去年1月19日才刑滿出獄，如今又再度觸法，最後依竊盜罪累犯判處拘役10日，得易科罰金1萬元；另外也依同罪判處游男拘役8日，得易科罰金8000元。

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