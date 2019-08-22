台中三寶嬤闖紅燈！廂型車「甩尾轉90度」撞車…她一看立刻落跑

記者柯振中／台中報導

台中潭子區20日發生一起擦撞車禍，一名72歲的阿嬤開著電動車行經中山路與雅潭路口時，疑似闖紅燈穿越斑馬線，導致一輛銀色廂型車失控甩尾，撞上正在等待左轉的車輛。沒想到，這名阿嬤卻好像沒自己的事一樣，繼續穿越馬路，讓網友傻眼飆罵，「移動式神主牌！」

根據影片畫面，這名阿嬤駕駛著電動車行經中山路2段時，慢慢從外側車道切往內側快車道，看到有車卻沒有停下，只是略微轉彎。後方的銀色廂型車看到阿嬤，立刻緊急煞車，導致打滑，甩尾90度後撞上等待左轉的紅色廂型車。

阿嬤看了一眼，似乎認為沒有自己的事，繼續駕駛電動車往前行駛，停在2條大馬路的中間，讓後方被撞的駕駛看傻眼。目擊民眾指出，突然一聲很長的煞車聲，接著就看到2台車撞在一起，「當時沒有看到電動車。」

▼72歲三寶阿嬤害2台廂型車出車禍。（圖／翻攝自《東森新聞》）



目擊民眾說明，2車駕駛隨後下車進行調解。警方獲報趕到現場，對銀車駕駛、紅車駕駛與電動車阿嬤進行酒測，3人都沒有酒精反應，詳細事故原因為何，還有待進一步調查。

網友看完後氣炸飆罵，「都已經那麼明顯了，肇事責任都要由阿婆來負責了不是嗎」、「在台南很常遇到，夠生氣的」、「這阿嬤為什麼沒攔下來，還讓她離開」、「移動式神主牌」。

不過，也有人惡搞回應，「停車技術100分」、「好險這車沒ABS不然沒辦法甩尾，就撞上去了」、「銀色那台超帥的滑壘」、「駕駛技術良好」、「廂型車司機技術超強」。

▼網友批阿嬤是移動式神主牌。

