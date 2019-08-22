賀一誠獲94％委員提名為唯一特首候選人　聽民眾心聲「不要搞亂澳門」

▲賀一誠提出政府需要更多的包容性。（圖／路透社）

實習記者范芷菱／綜合報導

澳門立法會前主席賀一誠近日獲得選舉委員會中379位委員提名，成為唯一的特首候選人，並將於25日順利當選。在香港「反送中」的緊張情勢下，一群澳門民眾公開表示，希望國際社會在關注香港的同時，也請看看隔壁的鄰居，支持特首普選。

據《路透》報導，澳門行政長官是由400名委員組成的選舉委員會選出，而62歲的賀一誠上月底獲得379位，也就是94％的委員提名，成為第5任特首選舉的唯一候選人。據了解，澳門特首選舉25日將在澳門東南亞運動會體育館舉行，候選人須獲得半數以上的選票才能當選，不過從提名票數來看，賀一誠毫無意外地將成為下一屆的特首。

他表示，「有聽到香港抗議的聲音，也有許多人向我表示不願看到澳門被『搞亂』」，由於香港的抗議活動越演越烈，他警告不要急於通過國家教育和公共投資等具有爭議性的立法，並提出政府需要更多的包容性。

▲賀一誠透露許多人向他表示不願看到澳門被「搞亂」。（圖／路透社）

雖然香港的抗議活動已經持續將近3個月，但澳門地區幾乎沒有什麼聲浪，特別是中老年人都與活動保持一定的距離。與香港相比，澳門的60萬人口當中就約有一半的人是中國移民，而這也有助於澳門與中國之間的緊密程度。

但也有一群澳門民眾21日發表公開信，希望外界支持澳門民主化，「在澳門成為中國另一個城市之前，爭取我們的權利到了。國際社會的注意力集中在香港時，也請看看隔壁的鄰居。」不願意看到澳門有一個破碎且不民主的政治體系。

賀一誠於今年4月宣布參選特首後，便相繼辭去立法會主席和人大代表的職務。澳門在1999年主權移交後，共經歷了5任特首，除了1999年首屆選舉之外，歷屆的特首都只有一位候選人。