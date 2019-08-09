亂玩雷射儀器...誤射熟客左眼！她險瞎怒告　按摩店闆娘賠錢又入獄...下場GG

▲陳女沒有醫師執照卻替熟客操作雷射儀器除斑，不慎掃到對方左眼，害對方視力受損挨告。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／台中報導

經營養生會館的陳姓老闆娘明明沒有醫師執照，卻操作雷射儀器幫常客楊女進行手臂除斑，過程中竟不慎將雷射光射入對方左眼，害楊女左眼視網膜出血、黃斑部水腫等。二審法官依違反醫師法及過失傷害罪判陳女10個月徒刑，楊女另提民事賠償，法官則判陳女須賠償8萬770元給楊女。

判決指出，一名業務員2016年1月間到陳女經營的養生會館推銷雷射儀器，並先在陳女臉上進行試用。楊女見狀後便詢問陳女是否可以消除她右手臂的胎斑，沒有醫師執照的陳女也立刻為她施打雷射。然而，期間陳女並未替楊女做好眼部保護措施，雷射光因此不慎打到楊女的眼睛，導致她左眼視網膜出血、黃斑部水腫等。

楊女事後憤而提告求償，但陳女矢口否認她將雷射光射入楊女眼中的事實，還稱楊女當時在現場時並沒有任何異狀，事後才撐她眼睛受傷，並要求賠償。但二審法官不採信其說法，因此依違反醫師法及過失傷害罪判陳女10個月徒刑，可上訴；民事部分，台中高分院也判陳女須賠償8萬770元給楊女，全案定讞。

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