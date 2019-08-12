吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

▲台灣陪審制模擬法庭案例選擇已平反的陳龍綺案。該案重點在於，當初DNA鑑定報告以不排除與陳龍綺同一為結論，使其被判有罪確定。（圖／台灣陪審團協會提供）

7月6日及7日，台灣陪審團協會與台北市政府民政局合作，於文山區大禮堂舉辦模擬陪審。（模擬審判過程請見台灣陪審團協會臉書粉絲頁）而此次模擬的案例，乃是由冤獄平反協會所救援成功的陳龍綺案。此案一個重心即是當初DNA的鑑定報告，以不排除與陳龍綺同一為結論，使其從關係人轉變成被告，並因此被判有罪確定。只是如此的不排除用語，時常出現於司法鑑定報告，到底面對此等結論，法官的判斷，真的合法嗎？

在陳龍綺案裡，涉及的是乘機性交罪，利用被害人處於身心障礙的狀態而為性交，由於涉案者不僅一人，故於被害人內褲所採集的精液就屬混合型。在2010年，能比對的基因組為17對，且在有數人混合下，刑事警察局的鑑定報告就以不排除為結論。但如此的結果，必然讓人感到疑惑。

更糟的是，目前於機關鑑定的場合，《刑事訴訟法》並不要求出庭接受交互詰問，這等同是由法官自行去解讀鑑定報告。若有不懂之處，也是以函詢方式，有可能越問越不懂，當事人也無從質疑鑑定報告的科學性，因此流於書面審理主義。

如果審判最後，檢察官無法提出強有力的證據，也無法清楚判斷被告DNA的同一性，就算不排除，基於罪疑惟輕，理應判決無罪才是。只是在此案中，卻是一路有罪到確定，只能說，所謂無罪推定、證據裁判等刑事司法的基本原則，真的只限於法律系的講堂中。

而長久以來，台灣官方反對陪審制的理由，即是平民不具法律專業，無法勝任審判工作。只是犯罪事實的判斷，需要的是經驗法則而非法律，故同樣的事實與證據，由在陪審團協會的模擬審判裡，這些來自各階層的素人，即便僅是模擬，卻仍是將之當成是神聖的任務。再加以於陪審制度下，由於各種證據都必須在審判中揭露，故關於DNA鑑定不能只是出具書面，而必須出庭接受交互詰問接受檢驗。如此的審判過程，才真正符合公開審判目的。

而陪審員在評議時，對於不排除的結論非常理性並一致的認為，此鑑定報告不具有可信性，且直指檢察官的舉證程度，尚未達於超越一般人合理懷疑的有罪程度，而一致認定無罪。如此的過程與結果，還能說素人法官因沒有法律專業而不能勝任審判嗎？或許，正因為這些素人未曾參與審判，且可能一輩子就這麼一次，更會堅持無罪推定與證據裁判原則。

在陳龍綺案件聲請再審時，法官就傳喚鑑定者出庭，並直接訊問所謂不排除之意思，更進一步詢問是否比對基因數可以再提高。在刑事警察局重新為23對的比對後，就正式排除陳龍綺的DNA。顯見，除了科學鑑定的技術提升外，司法者只要如素人法官般，能回到刑事司法原則的初心，必能有效防止冤罪的產生。

▼2009年，一樁性侵案中的DNA報告一句「不排除混有他的DNA」，讓陳龍綺被判四年刑期，後由平冤協會協助成功平反。（圖／記者屠惠剛攝）

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。