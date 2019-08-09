輟學加入傳播公司！14歲少女陪酒應召…拿錢給嬤看：我會賺錢養家

▲警方青春專案意外查獲14歲少女打工陪酒維持家庭生計。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警方為預防青少年暑假期間流連不當場所、及網咖等問題場所衍生偏差行為，自7月起舉辦營隊吸引超過500名學生參加。另外在查緝販賣毒品給未成年超過10件，甚至有不肖業者透過手機通訊軟體，找未成年少女當傳播妹陪酒，其中年紀最小僅14歲，且少女竟還跟阿嬤說「我會賺錢養家」，讓員警聞之大感震驚及不捨。

嘉義市後湖派出所員警日前例行勤務，查獲14歲少女不服家庭管教問題，國中未畢業就輟學失去蹤影，後經嘉義市警察局少年隊積極查訪才知道少女輟學後加入傳播公司擔任陪酒應召、更有另一名單親未成年少女因家庭經濟因素，加入傳播公司擔任陪酒妹，過去生活起居皆由阿嬤撫養長大的她，竟拿著「打工」賺回來的錢跟家人表示說「自己可以賺錢養家」。

嘉義市警察局少年隊表示，青春專案重點在於毒品和詐欺，目前查緝毒品源頭有超過10名成年人販賣毒品給未成年，還有6名業者媒介未成年少女當傳播妹陪酒、唱歌。

嘉義市政府警察局為預防青少年於暑假期間涉足不當場所或流連網咖衍生偏差行為，年7月8日起至8月9日止，舉辦暑期保護少年『充電一夏』相關系列活動，並於8月9日舉辦｢暑期保護青少年-青春專案」系列活動成果發表會暨實施網路直播擴大預防犯罪宣導。

警察局局長張樹德表示，新興毒品流入校園及青少年藥物濫用問題已為社會各界關心的治安議題，也是政府施政反毒工作重點，警察局秉持「除惡務盡」原則，共同確保青少年暑假期間活動空間與安全，共同攜手反毒，共創健康嘉園。