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內戰4年阻斷父親上班路線　2歲兒「瘦到只剩骨頭」有水喝都是奢望

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▲▼葉門內戰導致孩子瘦成皮包骨。（圖／路透）

▲葉門內戰導致無辜的孩子嚴重營養不良。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

葉門內戰屆滿四年，戰爭爆發前，父親阿里（Ali Muhammad）經常跨越邊境，前往沙烏地阿拉伯工作，然而，這些路徑早就毀壞，失業的他難以賺錢，2歲兒子穆阿斯（Muath）嚴重營養不良瘦成皮包骨，體重只有5.5公斤。

《路透社》報導，聯合國形容葉門戰爭為世上最嚴重的人道主義災難，種種衝突都把這個國家推向饑荒邊緣；戰爭切斷燃料、食品等援助物資的運輸路線，並造成通貨膨脹。阿里在葉門西北部哈傑省首府的村莊表示，「沒有工作，我只能待在家裡。一切都好，感謝上帝，但戰後我們不能去（沙國），只要情況繼續下去，就不會有工作。」

▲▼葉門內戰導致孩子瘦成皮包骨。（圖／路透）

▲孩子的骨頭相當明顯。（圖／路透）

阿里4年前會透過邊境來到沙國工作，不過，邊界地區的戰亂讓他在偏遠的村莊失業，他眼睜睜看著兒子營養不良。事實上，葉門各地都有像穆阿斯這樣的孩子，缺乏食物、醫療資源以及乾淨的飲水。

▲▼葉門內戰導致孩子瘦成皮包骨。（圖／路透）

▲穆阿斯接受治療。（圖／路透）

當地一家資源匱乏的診所無法治療穆阿斯，一名醫療工作人員把他載到另一處中心，他接受餵食以及評估。

聯合國表示，前往沙國的非正式越境路線已被切斷，數千名葉門人近年來紛紛離開國家；數據顯示，大約80％葉門人口目前需要某種形式的人道主義援助。

▲▼葉門內戰導致孩子瘦成皮包骨。（圖／路透）

▲▼爸爸抱著瘦弱的孩子。（圖／路透）

▲▼葉門內戰導致孩子瘦成皮包骨。（圖／路透）

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關鍵字：葉門,內戰

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