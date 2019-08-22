白鹿直撲「路線台灣頭到尾」！吳德榮：周六日強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

▲氣象局預計最快周五上半天發布輕度颱風白鹿海上警報，周五下半天或晚上發布陸上警報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，白鹿颱風周六（24日）、周日（25日）直撲台灣而來，將帶來強風豪雨。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興指出，白鹿走法的分布「可以從台灣頭到台灣尾」。根據氣象局最新預報，更新各地暴風圈侵襲機率。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時的路徑潛勢預測圖顯示，白鹿受太平洋高壓導引大致向西北進行，周六、周日侵襲台灣的機率很高；但由不確定的範圍（紅框）顯示，其中心在宜蘭、花蓮、台東登陸，甚至於南端近海通過都有可能。

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吳德榮說，最新歐洲系集模式（ECMWF）顯示，50次模擬路徑分布也是北從北部海面、南至台灣南端近海，其中則有大量的模擬路徑通過台灣，亦顯示白鹿侵台的機率很高，兩者在意義上是相通的。

▼吳德榮貼出氣象局最新潛勢路徑預測圖和歐洲系集路徑圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮表示，但若在詮釋時，只因21日下午的路徑潛勢預測圖中間那條線通過花蓮，就刻意說成「穿心颱」，那麼今晨微調為通過台東，又要說成「什麼颱」？明顯錯誤使用路徑潛勢預測圖；甚至於更進一步利用那條線去預估各地的風雨，完全忽視預報誤差的存在，更是不符合科學的行為，媒體報導時應謹慎選擇訊息來源，以免把自己變成誤導民眾的幫凶。



吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周五（23日）晚起受白鹿外圍水氣影響，北部、東北部將轉為有陣雨的天氣；周六、周日颱風直撲台灣而來，將帶來強風豪雨，但各地所受風雨的強度？視登陸地點的差異而有所不同，仍待進一步觀察。

賈新興在臉書說，根據EC、NCEP、UK將近100組的系集預測顯示，48小時內的分布相對集中，但接近台灣時的可能性就非常多，基本上排除一些特別不一樣的路徑後，白鹿走法的分布可以從台灣頭到台灣尾，所以充滿許多想像，這個就留給新聞發揮了，不論是「穿X颱」、「斷X颱」、「削X颱」、「掉X就走颱」。

▼賈新興說，白鹿走法的分布可從台灣頭到台灣尾。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興認為，面對颱風這個大自然的現象，「我們無法百分之百掌握它，但我們可以做好萬全的準備，也請隨時關注颱風的最新情資。」

根據氣象局最新資料，未來120小時內白鹿7級風暴風圈通過機率，以綠島72%最高，其次為蘭嶼、台東71%、屏東66%、嘉義65%、台南、雲林64%、高雄、南投63%、彰化、澎湖61%、台中60%。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預計最快在周五上半天發布輕度颱風白鹿海上警報，周五下半天或晚上發布陸上警報，且登陸機率滿高的，周六一整天影響台灣最明顯，各地有大雨或豪雨發生機率。

▼最新各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）