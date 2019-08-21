柯P笑噴求參選「人生失去樂趣」　王世堅崩潰「7字神比喻」：是我拒絕提名

記者柯振中／綜合報導

王世堅選立委遭打槍的消息傳出後，台北市長柯文哲21日回應，要王「勇敢請纓」，否則會成為讓他失去很多人生樂趣，成為2020最大遺憾。對此，王世堅以「7字神比喻」回嗆，他因為「柯黑」而無法參選，是一項榮譽，「是我拒絕民進黨提名。」

柯文哲21日受訪時表示，王世堅一定要勇敢出來選，否則就會犧牲政治理念，「他應該出來選，勇敢的請纓。」柯文哲說，王千萬不要難過，只要勇敢的披上戰袍，出來選立委就好，「千萬、千萬一定要選，不然都講假的。」

柯文哲指出，民進黨應該要讓王世堅出來選，才能夠堅定黨的價值、理念，如果王沒有參選，那麼將成為他2020的最大遺憾，「我的人生會失去很多樂趣。」

▲王世堅說，是他拒絕民進黨的提名。（圖／翻攝自王世堅臉書）

對此，王世堅回應，柯文哲遇到他就興奮，就像「魔鬼遇到十字架」，「柯魔就語無倫次。」他指出，自己因為柯黑而無法參選，是一項榮譽，「是我拒絕民進黨提名。」

王世堅強調，柯文哲說的話就像「黃鼠狼給雞拜年」，不管再如何推崇、揶揄，「我都不會中計。」最後，王世堅反諷，「原來柯文哲也名列本黨提名策略小組的成員之一。」

2020大選腳步接近，有消息傳出，台北市議員王世堅原本要參選第三選區，但黨中央原曾探詢意見，但被黨內高層以「柯黑」為由給拒絕，令王相當難過。