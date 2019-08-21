不怕漏掉群組「重要通知」　LINE電腦版推「關鍵字提醒」新功能

▲LINE電腦版又推新功能 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE電腦版又推出新功能，這次主要是針對「關鍵字提醒」，因為隨著每個人的群組越來越多，每天龐大的訊息量很快就被洗版，常常一忙就不小心漏掉重要資訊，但是新功能只要標註「關鍵字」，就會在未讀訊息的視窗顯示，讓用戶再也不怕漏掉群組的「重要通知」。

記者實測，目前這個功能只有LINE電腦版才有，操作的步驟則是首先點選LINE視窗左下方的「設定」，然後選擇「聊天」就可以看到「關鍵字提醒」這個新功能，直接輸入「新增關鍵字」，以後就可以在未讀訊息的視窗，特別被標示出自己填寫的「關鍵字」。

目前「關鍵字提醒」新功能，可以輸入中文、英文、數字，但是字數上限為20字以內，而且最多始能設定20個關鍵字，以記者實測「ETtoday新聞雲」為例，只要群組的朋友提到關鍵字，未讀訊息的地方就會被用藍字特別標註「ETtoday新聞雲」，對於每天有龐大訊息量的用戶來說非常實用。

步驟如下：

1.首先點選LINE電腦版視窗左下方的「設定」。

2.接著點選「聊天」，就可以看到「關鍵字提醒」。

3.只要群組有用戶設定的「關鍵字」，就會在未讀視窗用藍字特別標註。