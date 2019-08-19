熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

▲LINE上傳限時動態就送貼圖。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

免費贈送熊大、兔兔貼圖，LINE為了推廣「限時動態」功能，從即日起到8月22日，只要在貼文串的上傳「限時動態」，LINE官方就贈送一組LINE FRIENDS原創貼圖，有熊大、兔兔、莎莉、詹姆士等各種LINE FRIENDS人物，趕緊試試完成任務。

▲LINE上傳限時動態就送貼圖。（圖／翻攝LINE）

LINE推出「限時動態」功能有一段時間，位置就在「貼文串」裡面，記者實測，這次推出的限時任務，只要點進LINE聊天列表頁面，選擇下方五個主項選單中的「貼文串」，然後最上方會有「Event」限時動態，只要上傳一則限時動態，就會收到「LINE貼文串通知」寄送的免費貼圖下載。

▲LINE上傳限時動態就送貼圖。（圖／翻攝LINE）

LINE官方這次送的免費貼圖，由LINE FRIENDS各種人物組成，有熊大、兔兔、莎莉、詹姆士，還有饅頭人、熊美，內容更是包含「HAPPY BIRTHDAY」、「MONDAY」、「FRIDAY」等實用貼圖，有興趣的用戶，趕緊完成任務來下載免費貼圖。

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