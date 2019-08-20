影／LINE推首組公益貼圖　一次擁有白爛貓、法鬥皮古、ㄇㄚˊ幾兔貼圖

記者姚惠茹／台北報導

LINE原創市集今（20）日正式上架首組公益貼圖，攜手兒童福利聯盟「小舵手助學計畫」，邀請白爛貓創作者麻糬爸、ㄇㄚˊ幾兔創作者YUKIJI及法鬥皮古創作者一神，帶領6位小舵手創作出首組公益貼圖，並將販售所得扣除Android、iOS平台費用後，全數捐助「小舵手助學計畫」。

▲LINE原創市集攜手兒福推首組公益貼圖。（圖／記者姚惠茹攝）

兒福聯盟在2004年啟動「小舵手助學計畫」，每年平均提供4,530位孩子教育和學習的機會，並重視孩童發展長才的機會，讓小朋友除了唸書之外，也能追求繪畫、彈琴等興趣，LINE原創市集看中這點，首次攜手合作並希望將夢想的力量傳遞出去。

LINE台灣貼圖暨創作者事業總監呂苔君表示，LINE原創市集屆滿5年，台灣創作者仰賴用戶對於貼圖的支持，得以一圓創作夢，為了傳遞這股力量，LINE原創市集攜手「小舵手助學計畫」，用實際行動幫助這些充滿無限潛能，卻因為貧困環境限制創作潛力的孩子。

▲LINE推出一組24張的公益貼圖，售價新台幣30元（等同50枚LINE 代幣）。（圖／翻攝LINE）

這次是由白爛貓創作者麻糬爸、ㄇㄚˊ幾兔創作者YUKIJI及法鬥皮古創作者一神，帶領兒福聯盟「小舵手助學計畫」資助的6位孩童，共同創作出一組24張的公益貼圖，售價新台幣30元（等同50枚LINE 代幣），義賣至2019年10月31日，販售所得扣除Android、iOS平台費用後，將全數捐助「小舵手助學計畫」。

▲左起為法鬥皮古創作者一神、奕程、芊佑、ㄇㄚˊ幾兔創作者YUKIJI、吉祥、白爛貓創作者麻糬爸。（圖／記者姚惠茹攝）

其中由媽媽一人照顧三姐弟的13歲原住民小朋友吉祥，這次攜手麻糬爸，畫出豬事吉祥的白爛貓；還有由年邁祖母照顧，喜歡畫畫的11歲小朋友奕程， 則是讓一神的法鬥皮古，攜手超人共同拯救地球；以及來自單親家庭的9歲芊佑，滿滿創作能量，結合YUKIJI創作，讓ㄇㄚˊ幾兔累起來也很萌。

►公益貼圖連結：點我前往