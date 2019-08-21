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影／安卓優先！LINE全新「主頁」正式上線　左右滑瀏覽五大分類入口

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記者姚惠茹／台北報導
 
LINE今（21）日宣布全新「主頁」在台上線，只要更新到LINE 9.14.0以上的用戶，LINE中的「好友」頁面將更新為「主頁」，並有五種分類入口，分別為好友、官方帳號、服務、貼圖、主題，用戶透過點選或左右滑動，即可輕鬆切換不同主頁中的入口，目前優先於Android版本中推出。

LINE全新「主頁」的位置，就是原來的「好友」頁面，但是在全新「主頁」中，共有五種分類入口，分別為好友、官方帳號、服務、貼圖、主題，只要點選分類入口的小圖示，或在介面上左右滑動，就能瞬間切換不同入口。

▲安卓優先！LINE全新「主頁」正式上線　左右滑瀏覽五大分類入口。（圖／翻攝LINE）

▲LINE全新「主頁」正式上線。（圖／翻攝LINE）

同時，用戶最在意的好友名單，以及重要的LINE設定按鍵都保留在主頁中，而且「好友」與「官方帳號好友」，在新的主頁中被分開來，像是好友入口裡的，就是日常的朋友、同事、家人等，而官方帳號入口裡的就是用戶加過的官方帳號好友。
 
相較於原有的貼圖小舖與主題小舖，主頁中的貼圖與主題入口，以更為精選的方式，讓用戶輕鬆掌握每日必逛、最新最熱門的貼圖與主題，而且目前有12項服務在服務入口中，清楚列出LINE在台灣推出的各式服務，讓常用功能一目瞭然。

▲安卓優先！LINE全新「主頁」正式上線　左右滑瀏覽五大分類入口。（圖／翻攝LINE）

▲LINE全新「主頁」左右滑就可以瀏覽五大分類入口。（圖／翻攝LINE）

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