《太陽雨》閉展倒數2週！高美館推「高鐵藝術套票」85折優惠

▲台灣今夏最盛大東南亞當代藝術特展！高美館X日本東京森美術館《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》畢展倒數2週。（圖／高美館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄市立美術館與日本東京森美術館攜手策辦的《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》特展，被稱為是年度最大東南亞藝術盛宴，自5月開展來受到各界關注好評，展期至9/1（日）僅剩不到2周時間，館方也推出「少年ㄟ 3+1」優惠票價方案，包括25歲以下4人同行、1人免費優惠；中北部民眾有「太陽雨高鐵藝術套票」來回85折優惠等，邀請民眾把握機會前往觀展。

東南亞鄰近台灣，有著相似的歷史發展脈絡，高美館推出《太陽雨》特展，匯集了47位現今最受矚目的東南亞當代藝術家，展出作品共超過120組件，以藝術視角呈現了東南亞區域各國之政治、經濟、文化、歷史等多面向議題。

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館長李玉玲表示，台灣位處東北亞與東南亞間的樞紐，同時也是南島語原住民族的起始點，與東南亞諸國的文化脈絡應更加地親近，逐年增加的移工、新住民、外籍配偶以及其二代孩童，作為新台灣之子，更是台灣未來最重要的人才；因此鼓勵民眾邀請身邊的東南亞新住民等友人，到高美館感受東南亞藝術的魅力。

《太陽雨》各界藝術專家及名人大力推薦，更有企業及民間機構如台新銀行公益慈善基金會、清景麟教育基金會、國際扶輪3510地區偏鄉數位關懷委員會⋯等團體，以行動支持高雄在地優質的國際展覽，力邀高屏偏鄉地區學童前往高美館看展，體驗並加以瞭解東南亞獨特的多元文化。目前展期進入倒數2週，將於9/1(日)閉展。

為鼓勵學生族群前往看展，高美館推出「少年ㄟ 3+1」優惠活動，凡25歲以下民眾，只要至館內售票中心出示證件購買《太陽雨》特展票並於當日入場參觀，即可享4人同行、1人免費，並加贈太陽雨獨家小禮。

同時，為服務中北部觀眾，高美館與台灣高鐵合作「太陽雨高鐵藝術套票」，可用約85折購買高鐵標準車廂對號座來回車票，並同時以300元（原價430元，約7折）優惠價格享有《太陽雨》展覽、語音導覽、高美館《藝術認證》雙月刊，高鐵套票資訊可見ibon售票網站，更多展覽訊息請至高雄市立美術館網站。

太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術

閉展日期：9/01(日)

參觀時間：每日9:30-17:30（17:00停止售票），特展期間不休館

展覽地點：高雄市立美術館101-105展覽室