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【廣編】220件感動生肖匯聚高美館　探索台灣文化色彩

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【廣編特輯】

「台灣色．感動生肖」220件作品，驚豔高美館!（圖／高美館提供）

圖、文／高美館提供

由高雄市立美術館與學學文化創意基金會所共同主辦的「台灣色．感動生肖」展覽，即日起展開，此次匯聚12年以來極具特色的感動生肖藝術品共220件，結合藝術創作之詮釋，從色彩觀看年節習俗，帶領觀眾探索在地色彩，認同自然、土地、歷史與人文風貌，一窺台灣文化價值底蘊。展期至4月7日止，於高美館101～103展覽室展出。

高美館館長李玉玲表示，高美館長期與學學文化創意基金會合作推動色彩教育，本次在展場設計特別設置了互動體驗區，期待觀眾能在展覽中透過身體感受色彩的變化，此外，「學學台灣文化色彩網站」已收錄包括藝術家林玉山、劉啟祥與莊世和等之高美館經典作品及館內生態攝影作品共755件，期盼將藝術典藏數位化並導入色彩教育學習，作為學校師生及社會大眾所運用的重要台灣文化靈感圖庫，而藝術家劉啟祥所繪《畫室》更成為該網站中的第一萬件作品，具有特別的意義。

學學文化創意基金會董事長林伯實提到，連續推動12年「感動生肖藝術家彩繪」助學活動非常不容易，特別感謝172位藝術家、115位收藏者，及全國各地藝術師資持續支持投入心力，使台灣文化色彩教育得以播種紮根，發芽成長。為普及色彩教育，學學文化創意基金會由馬年開始，結合生肖概念推動「小感動生肖」教材，並與教育部合作「藝起來學學」色彩計畫，未來期盼續推動色彩教育，深耕孩子們對於台灣這片土地的認同，為下一代的美學教育持續努力，讓全國1800校12萬名孩子有機會從藝術創作過程得到啟發，從中獲得鼓勵並找到自信。

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關鍵字：色彩,生肖,高美館,高雄市立美術館,學學文化創意基金會

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