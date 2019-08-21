移歸28筆政治檔案挨轟「東廠2.0」　促轉會抗議：國民黨稱願意配合

▲促轉會會同檔案局至中國國民黨黨史館移歸28筆政治檔案 。（圖／促轉會提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導



促轉會21日會同國發會檔案管理局前往國民黨黨史館進行33筆政治檔案原件移歸作業，因該黨表示部份檔案保存地不在八德路黨史館或找不到實體檔案，因此僅進行28筆檔案的移歸，相關檔案於三方確認清點後由檔案管理局攜回，存放於國家檔案庫房，後續完成整理與編目後，將開放供全民使用。

促轉會指出，今年5月1日委員會議，針對國民黨通報之檔案清冊，決議第一階段審定其中33筆為政治檔案，內容涉及二二八事件、動員戡亂體制與戒嚴體制，依促轉條例規定，移歸以原件為原則，國民黨向台北高等行政法院聲請停止執行，並向本會申請復查，均遭駁回。

促轉會說明，8月6日再次函請國民黨限期將檔案移歸至檔案管理局，國民黨於8月8日函復表示，「願在訴訟程序終結前先行配合移歸予國家發展委員會檔案管理局」，但又表示無法因應相關運送所需費用及人力，希望至黨史館辦理移歸作業。基於儘早完成政治檔案移歸作業，本會同意會同檔案管理局至黨史館作業，並定21日上午10時進行。

促轉會表示，為求慎重，進行檔案移歸作業時，促轉會與檔案管理局人員全程穿防護衣、戴手套與口罩，並與黨史館人員逐筆、逐頁清點確認。若檔案涉及需拆卷者，均由檔案管理局專業人員進行，確保不會對檔案原件造成破壞。

促轉會強調，這33筆檔案均為中國國民黨向本會通報，因內容符合政治檔案定義，故經本會委員會決議審定為政治檔案，至於檔案形式為剪報或公文均不影響審定結果；至於國民黨表示史料檔案移轉會對檔案造成損傷，因其多次對外表示人力與經費緊縮，黨史館的開放時間也一再限縮，相關檔案移歸為國家檔案後，反而能在符合國際檔案管理作業水準的環境裡獲得妥善保存。

促轉會指出，對於國民黨全程直播過程，本會表示尊重，惟其在直播上稱本會為東廠2.0，本會表達嚴正抗議，本會今日會同檔案局前往黨史館進行檔案移歸作業，完全依法行政，且其向法院聲請停止執行也遭法院駁回，國民黨既已表示願意配合移歸檔案，又稱本會為東廠，令人不解。

促轉會表示，至於未能於今日完成移歸的檔案，將擇期再至黨史館進行作業，這是歷史上第一次中國國民黨將其黨史資料移歸為國家檔案，意義重大，希望該黨能配合後續的移歸作業，共同為還原歷史真相來努力。