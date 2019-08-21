黑色購物節買的行動電源竟炸裂！好市多台中店：退貨並請廠商查真相

▲好市多台中店因為消費者行動電源膨脹外殼爆裂被客訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者唐詠絮／台中報導

2018年11月間好市多舉辦「黑色星期五」購物節時，有1名台中市民看售價700元的行動電源買1送1大促銷，買來之後只用了其中1顆，但卻發現另外1顆只用了3個月的卻膨脹外殼爆開，民眾質疑未過1年保固期，怎麼好端端的會發生如此情況？

據好市多客服部經理蔡幸娟指出，在8月初確實有收到該位消費民眾的客訴，雖然購買的產品已經超過90天退貨門檻，但在考量到民眾有使用的安全疑慮，當下同意退貨，也請廠商進一步查明真相。

▲行動電源避免電量太低。（示意圖／翻攝自pixabay）

蔡幸娟指出，這批行動電源當時在購物節時辦理促銷，上萬顆都被搶購一空，至今沒有聽說過有客訴的情形出現，會發生電池膨脹外殼爆開純屬個案，應該是電芯沒有使用，長期處在低壓的狀態，造成內存的電解液產生反應，才會導致，正確使用電池方法，應該要常常拿出來使用並且充電，才能延長電池壽命。

不過民眾要記得，到好市多購買電器類商品，務必詳閱官網公告：電視、不含視訊盒的顯示器、投影機、大型家電、電腦、平板電腦、智慧型穿戴設備、相機、飛行攝影機、攝錄影設備、MP3 播放器和手機，需自收到商品起90天內辦理退貨。也因為好市多沒有電器維修人員，所以消費者購買電器類商品若遇到維修保固問題，會請消費者與原廠聯繫，不像其他的大賣場會直接受理，再與原廠約時間到府維修，如此便利許多。

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