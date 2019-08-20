鐵皮屋月租5千元給賭客毒蟲　警一查「違章」全拆了！

記者唐詠絮／彰化報導

敢聚賭，我就拆光光！彰化縣社頭鄉員集路1段有一處鐵皮屋，2年前房東以每月5000元租給賭客當賭場，承租不到1個月就被警察查獲賭博案，當場帶回31名賭客，而鐵皮屋在租給賭客前還曾租給小吃部，警方進一步發現鐵皮屋是違章建築，20日上午縣府稽查小組前往拆除，將現場全部夷為平地。

▲彰化警方大執法，拆除賭場違章建築。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

田中警分局長鄭穎聰表示，這處鐵皮屋為祭祀公業土地大約有30坪，66歲蕭男，2017年以月租5000元承租給一名男子，租不到1個月便遭彰化縣警察局維新小組前往查獲，帶回31名賭客，也請縣府聯合稽查小組進行稽查該地確為違章建築。

據彰警統計，今年5、6月份，拆除4處犯罪違章鐵皮屋， 7、8月份有2處是業主自拆，其餘3處都是交由縣府稽查小組前往拆除。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長林世明指出，賭博或毒品犯罪集團，最愛找隱密的鐵皮屋承租點，隨時更換地點來躲避警方查緝，而違章鐵皮屋就成為犯罪的地點，因此警方祭出鐵腕，查獲犯罪後，便通報相關單位稽查並強制拆除，遏止犯罪橫行。

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