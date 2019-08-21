直擊恐怖現場！情侶海鮮宵夜變驚悚片　他發狂揮鋸亂砍突倒地停止呼吸

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子20日深夜與女友在蘆竹區一家海產店吃宵夜，但酒後突然起爭執，游男情緒失控抓起店內鋸刀向客人揮舞，還跑到店外抓狂揮刀，警方據報趕來處理，游男竟向員警揮拳攻擊，但拉扯過程中卻傷到自己，後來突然倒地昏迷，員警立即找來救護車送醫急救，游男一度心跳停止，醫師對其抽血測量體內酒精濃度，換算呼氣酒精濃度值為1.285Mg/L，目前仍在急救觀察。

▲游姓男子20日深夜在蘆竹區酒後疑與女友爭吵後抓狂揮刀，警方前往處理時卻發生拉扯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，37歲的游姓男子20日深夜10時30分，在蘆竹區光明路一家海產店與女友吃宵夜，不知何故與女友發生口角，游男隨手在店內拿起一把鋸刀揮舞，並一度逼向女友，店內其他客人紛紛走避，有客人向警方報案，蘆竹分局立即派員到場處理。

▲游姓男子20日深夜在蘆竹區某海產店酒後抓狂揮刀，警方制伏後卻突陷昏迷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

酒醉的游男見員警到場，仍持鋸刀向警員揮舞，員警勸說下把鋸刀扔在一旁，游男情緒激動向員警怒吼，甚至向員警揮拳攻擊，2名員警合力將游男制伏在地，體型壯碩逼近百公斤體重的游男極力掙扎，造成雙手與腿部多處擦傷，員警制伏游男後，卻發現突然陷入昏迷，趕緊通知救護人員到場，游男一度沒有呼吸心跳，救護人員到場後送往醫急救。

▲游姓男子20日深夜在蘆竹區海產店酒後突然昏迷，救護人員將其送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防隊說，接獲報案到場時，救護員發現游姓男子呈現昏迷且OHCA（到院前已無呼吸心跳）狀態，游男手腕與腳指有擦傷情況，立即實施CPR與相關救護處置，送往桃園敏盛醫院急救。

▲桃園市游姓男子20日深夜向員警揮舞的鋸刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）



醫院透露，游男疑似酒後與女友吵架造成情緒激動，加上與員警拉扯，導致酒後運動過度致休克昏迷，目前已恢復生命跡象，還在醫院治療觀察中，醫師對其抽血測量體內酒精濃度，經換算呼氣酒精濃度值為1.285Mg/L，至於游男攻擊員警另涉刑案部分，需待其恢復意識後再行詢問調查，警方也已通知其家人與女友到院，配合警方釐清揮刀原因。

【更多新聞】

►4歲女下課見媽媽...開心跳上腳踏板 誤觸機車油門撞上她害斷腿

►大貨車司機忘收吊臂 勾斷電線拉倒2根電桿

►「我有愛滋！」持刀搶女子200元與手機 假釋男又被起訴