「我有愛滋！」持刀搶女子200元與手機　假釋男又被起訴

▲桃園市陳姓男子今年3月間才假釋出獄，上月持刀強盜女子財物再度回籠。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年7月間凌晨在桃園區因缺錢花用，見路旁女子滑手機竟持刀恐嚇「不交出錢財殺死妳」，女子驚恐交出身上錢財200元，隨後發現女子拿手機欲報警，再度以「我有愛滋病」恫嚇女子，搶走女子身上2支手機後騎車逃逸；檢方查出陳男才於今年3月假釋出獄，甫出獄卻再度行搶犯案，偵結依強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，50歲的陳姓男子因3個毒品案被判刑1年6個月確定，今年3月才假釋出獄，仍在假釋期間，未料又因缺錢再度犯案。

檢警查出，陳男於今年7月10日凌晨4時17分在桃園區大業路段騎車，發現邱姓女子獨自在路旁滑手機，竟持水果刀抵住其頸部，強拉其左肩上之包包，喝令「不交出錢財殺死妳」，邱女見陳男持刀不敢反抗，交付身上僅有200元，陳男得手後將水果刀折斷丟棄在地上，邱女見陳男折斷水果刀立即拿出手機欲報警，陳男再度恫嚇「我有愛滋病」，再度搶走邱女身上2支手機後逃逸。

邱女事後向警方報案提告，桃園警分局據報循線將陳男逮捕到案，陳男坦承強盜犯行，但否認有持刀恐嚇，搶來2支手機事後已抵押典當500元花用殆盡；檢方以警方調閱路口監視器畫面截圖、證人指證陳男典當手機之事實與被害女子指證等證據，檢方20日偵結依強盜罪嫌提起公訴。

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