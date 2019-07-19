瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」身亡　丈夫淚崩：我不敢回家

▲王女心跳停止被送去醫院急救。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

遼寧大連市一名32歲的王姓女子日前瞞著家人去做隆乳手術，沒想到卻突然在手術台上呼吸困難，當場心跳停止，經過搶救仍宣告不治。事發後，她的丈夫認為院方有極大的疏失，須負起全責；他更心痛表示，「我不敢回家，因為到處都是她的影子。」

綜合陸媒報導，王女因為從事經商，時間支配較為自由，會在女兒放學後，帶她去上才藝課，包括樂高積木、舞蹈、滑板等等。平時幾乎都睡到自然醒的她卻在5日早早就起床，甚至來不急送女兒去上學；此外，為了當天要做假體隆胸，她空腹了6小時，連早餐都沒吃就出門了。

▲王女花了9萬8000元（台幣約44.1萬元）做隆乳手術。

事後，王女與幾名友人約在大連藝星醫療美容醫院（大連藝星），一同走到5樓手術室與主治醫師和助理討論手術事宜。王女的友人透露，「在這之前，她曾跟我說很害怕動這個手術，所以我就勸她，害怕就別做了，但她又說自己在網路上查了這家的評價挺好的。」

動手術當天為早上11點，由於動刀時間約為3小時，王女的友人芳芳便先行離開，等到手術時間快結束時才返回，不過卻遲遲沒有等到王女出來。據悉，芳芳3度詢問院方情況，但對方都表示，「人沒事」，直至下午4時才告知，王女已被送到醫院搶救。

▲主治醫生離開手術室2小時，回來時正好是王女心跳停止的時候。

根據監視器顯示，王女的主治醫生當時在下午1點從手術室，先到洗手間後便離開，直到下午3點才回來，整整不在現場2個小時。此外，王女是在下午2點57分心跳停止，而友人卻在下午4點才被告知，因此院方被家屬質疑有隱瞞真相的嫌疑。

王女與丈夫劉男結婚7年，育有一子一女，分別為2歲和5歲；她與丈夫兩人相當恩愛，做任何事也都會跟對方報備，唯獨這次的隆乳。丈夫透露，愛妻在2個月前曾埋怨自己胸小，想商量隆胸的事情，但卻被他嚴厲拒絕。

▲事發後，家屬向院方申請調閱手術室走廊的監視畫面，但院方卻以「壞了」為理由拒絕。

丈夫提到，她平時看誰可憐都會主動匯給別人上千塊，很容易被人洗腦，「她那麼漂亮，根本不需要整容。」此外，他更心痛表示，「事發後的那幾天，我幾乎都沒睡過覺，也不敢回家，因為家裡到處都是她的影子，她的化妝品、衣服、鞋子……她不在後，我一直住在酒店裡。」

對此，中山區衛健局醫政科柏姓工作人員表示，目前經過初步調查，該醫院有醫療資質，當天參與手術的醫生也都具備醫師資格證，「不過，現在屍檢報告未出，事件仍市未知數，暫時無法對其做出適當處理，目前正在積極調查中。」