大貨車司機忘收吊臂　勾斷電線拉倒2根電桿

▲一名粗心大貨車司機，20日在楊梅區作業後忘收吊臂，結果勾斷電線拉倒2根電線桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名大貨車司機20日上午在楊梅區施工，完工後忘了將車上吊臂收起，直接開車離開，結果勾斷電線與2根電線桿釀成大禍（圖／記者沈繼昌翻攝），造成事故現場嚴重大塞車，警方現場管制交通，並找來台電工程人員緊急搶修，近午時分才完成修復，恢復雙向通車，肇事的大貨車司機則被警方帶回釐清肇事原因。

楊梅警方指出，20日上午9時10分，50歲的林姓大貨車司機在幼獅工業區附近施工，完成工作後，林男卻忘記將大貨車上吊臂收起，直接往幼獅交流道方向行駛，行經青年路與高獅路口時，吊臂勾到電線，硬生生扯斷路旁2根電線桿倒在路當中，導致雙向交通為之中斷，還好意外發生時無人受傷或受困。

▲台電工程人員緊急施工維修遭大貨車司機勾斷電線與電線桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局幼獅派出所警員陳冠州、陳冠戎先管制交通，保持單線雙向通車，再通知台電工程人員派員搶修，倒落電線桿扶正架好，大概1小時左右完成電線桿與電線架設，並恢復雙線雙向正常通車，員警將林姓貨車司機帶回派出所釐清肇事原因。

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