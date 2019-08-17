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「醉羅漢現身」一路睡到大馬路險遭車輾　警及時出現喚醒

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區1名男子17日凌晨酒醉後返家，走到公園路上坐在人行道上，後來竟上演「醉羅漢」一路睡到大馬路上，所幸沒有被來往車輛輾過，有網友將監視影片上傳臉書《爆料公社》上，短短2分多鐘快轉影片讓上數百網友上網留言，也讓網友笑翻了，巡邏警網趕來將醉男喚醒，才驚覺自己居然睡在大馬路上。

▲桃園市龍潭區一名男子17日凌晨酒醉倒臥在公園路上，後來一路睡到大馬路上。（翻攝自爆料公社）

▲桃園市龍潭區一名男子17日凌晨酒醉倒臥在公園路上，後來一路睡到大馬路上。（翻攝自爆料公社）

臉書爆料公社粉絲團17日有網友上傳醉漢睡在大馬路上影片，17日凌晨2時40分，1名男子搖搖晃晃坐在公園路人行道上，疑因酒醉又躺在人行道，最後更脫下衣服睡在大馬路，不斷變換睡姿一路滾到大馬路上斑馬線上，來往車輛居然都沒撞上他，眼看就要翻過整條馬路上了，警察據報趕來將醉男喚醒，才結束這場醉羅漢現身龍潭大街戲碼。

這段約2分鐘多快轉影片上傳爆料公社後，有超過300位網友留言「好狗運！沒被好兄弟抓走、他就快過完斑馬線了，幹嘛阻止他？差點成了最後身影！有練過....很會滾、旁邊有一群好兄弟圍觀…..」影片中至少有4部大小車輛從他身邊呼嘯而過，幸運奇蹟似的都沒輾過醉漢，網友戲稱為「龍潭醉羅漢」。

▲桃園市龍潭區一名男子17日凌晨醉倒臥在公園路上，警消趕來喚醒男子。（翻攝自爆料公社）

▲桃園市龍潭區一名男子17日凌晨醉倒臥在公園路上，員警趕來喚醒男子。（翻攝自爆料公社）

龍潭警方指出，17日凌晨2時40分許接獲民眾報案，在公園路與健行路口有人路倒，警員趕赴現場發現一名男子渾身酒氣打赤膊躺在大馬上呼呼大睡，經員警與消防人員叫醒，並提供男子茶水飲用，男子發現身旁都是警消人員嚇了一跳，男子說，他住在附近大樓公寓，16日晚間與友人吃宵夜飲酒後步行返家，到路口時以為到家了，就席地而坐沒想到竟睡在馬路邊，一路滾到馬路上，還好沒被車輾過，也沒被好兄弟帶走，以後不敢喝了。

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關鍵字：醉男,醉倒在馬路上,爆料公社,險遭車輾

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