李佳芬嘆：大家想盡辦法困韓！　張雅琴傻眼怒轟韓國瑜：你算哪根蔥啊？

▲韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）



地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，但近期卻爭議不斷，而他的夫人李佳芬日前也表示，「大家想盡辦法困住他」。對此，資深主播張雅琴爆氣怒轟韓國瑜：「你是哪根蔥！」、「你本來就該留在高雄」。

高雄近期大雨不斷，各地紛紛傳出災情，但韓國瑜卻北上造勢，雖然他不斷保證，有副市長在坐鎮，但外界的批評聲浪仍是不斷。對此，李佳芬表示，「我覺得他自己會斟酌！已經說過了，如果是一級警戒的話，他們一定會留在高雄。那如果大家要想盡辦法去『困住』他、讓他不能動嘛！一定的嘛！那你要找各種理由…」

李佳芬的說法，讓張雅琴相當不滿，在年代新聞中狂轟：「妳說故意把韓國瑜困在高雄，講這什麼話啊！」講到激動處還忍不住「嘖」了一聲，而之後張雅琴也怒轟：「你今天是高雄市民選出來的，你拿的是高雄市的薪水，享有權利的時候，同樣享有義務，請問你憑什麼禮拜六、禮拜天不在高雄，然後人家跟你講高雄下雨，妳（李佳芬）就說把人困在高雄....你算是哪根蔥啊！你本來就該留在高雄。」

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