女兒亂髮髒臭自閉2個月　驚爆「前男友帶3女剪髮性侵凌虐4小時」

▲小琳被前男友帶著3名女性圍毆凌虐性侵4小時。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

小琳（化名）2018年間突遭黃姓前男友帶著一票女子上門「討債」，小琳被圍毆暴打，頭髮被亂剪像狗啃的，還遭塑膠條插入下體性侵，女性同夥聲稱看了害怕，卻在一旁用手機錄影，小琳最後跑到路邊打公用電話向父親求救，回家足不出戶2個月，才說出遭虐4小時的經過，台北地檢署19日依強制性交罪、私行拘禁等罪起訴黃男以及3名女姓共犯。



▲黃男已經不是第一次涉嫌對前女友施壓言語、精神暴力。（示意圖與本案無關／達志影像）

據了解，30多歲的黃男已婚，在外拈花惹草紀錄不只這一次，幾年前就曾因不滿另名前女友提分手，上臉書罵人機「破麻」，被法院判處拘役。2018年間，黃男又因和小琳（20多歲）分手後仍有債務糾紛，打聽到小琳投靠在台北市是林森北路租屋的朋友，2月某日凌晨，黃男揪小晴、小臻2名陳姓女子，以及劉姓女子登門討債，並趁小琳獨自在家叫外賣的機會，跟在外送員後面闖入套房。

▲黃男帶著女性友人跟在外送員後面闖入小琳住處。（示意圖與本案無關／pixabay）

檢警調查，黃男1個大男人，和3名體態豐腴的女子團團圍住瘦弱的小琳，從3、4點開始，隨手拿起鐵棒、椅子、拖鞋亂打亂揮，還拿起煙灰缸、酒瓶砸她，還把小琳的手機砸爛，小晴惡狠狠的嗆小琳「不還錢是不是？給我脫衣服！」然後就強扯下小琳的衣服，拿著黃男遞來的塑膠條，插入小琳下體。

此時劉姓女子「看了很害怕，走去旁邊」，竟還拿起手機錄影拍下這段性侵凌虐過程，期間黃男要離開去接新女友「白白」外出，還幫忙在路上買了剪刀、飲料回來，讓小臻亂剪小琳的頭髮，小琳的長髮被剪得像被狗啃一樣，被迫簽下20萬元本票，直到上午8、9點，眾人打累了離開，小琳拖著傷痕累累的身軀，到路邊打公用電話向父親求救。

▲小琳身心受創嚴重，回家後足不出戶。（示意圖／免費圖庫pxhere）

小琳父親趕到後，只見心愛的女兒全身又髒又臭，像是幾天沒洗澡一樣，小琳卻只是敷衍說遇到車禍，去醫院驗了傷，就跟父親回到家鄉，卻自己關在家裡，2個月沒有出門，父親看了心疼也只能乾著急。

直到後來，小琳因為和黃男共同涉嫌一起毀損案遭傳喚出庭，小琳不想再跟黃男有任何牽扯，說出受虐過程，控告黃男性侵，雖然小琳不認識其他女子身分，檢察官與書記官聯手找出小晴、小禎和劉女，依強制性交、傷害、私行拘禁等罪起訴；至於拍攝性侵過程的妨害秘密部分，影片已被刪除，小琳也未提告。

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