▲ 美女妹出賣市長小鮮肉照，網友：好想跟林右昌談超越時空戀愛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日前在網路上出現基隆市長林右昌年輕時的舊照，玉樹臨風高超顏值的模樣，被網友戲稱神似日本男星三浦春馬以及王力宏，進而帶動政壇一堆政治人物也貼出自己年輕時舊照的風潮，18日林右昌的妹妹林宛姿的臉書，貼出2張林右昌服役時的帥照，網友驚呼「長腿歐巴、穿越時空戀愛了」。

19日上午林右昌在臉書上貼出市議會報告「認真報告」、「很耗腦力」，還詢問網友「三個月的第一天，有什麼好建議？」結果留言版上整個歪樓，多是要求林右昌「減肥」、「先減肥再說」、「當然是減肥啊」、「減肥，沒有第二」。另外網友也在臉書成立「陪基隆三浦春馬一起瘦身」社團，希望市長找回年少時的九頭身美少男身型。

▲ 林右昌在臉書上貼出市議會報告「認真報告」。（圖／翻攝自「林右昌」臉書粉專）

林右昌從政二十多年來，因為公務繁忙作息不正常，往往一整天忙下來都沒時間吃飯，常常到了睡前才用餐，導致體重直線上升，2018年他曾嘗試減糖飲食後，瘦了10公斤的體重。

因為林右昌被貼年輕照，造成近日一些政治人物也貼起自己的舊照，像鄭文燦李俊俋、吳思瑤等人，這已蔚成一股應景的風潮，林右昌表示被貼帥照有一點點被出賣的感覺，但出賣的還有他的至親妹妹美女畫家林宛姿，他在臉書上貼上林右昌當兵時的兩張帥照，引起網友們暴動，一片歪樓地直呼「九頭身美少年、長腿歐巴」。

林右昌對此鄭重宣示，「請大家給我3個月的時間減重」讓他有動力去運動、節食、減肥，林右昌立即詢問幕僚如何瘦身，但幕僚所提出的減重方式，就被林右昌給已讀不回。

▲ 美女妹出賣市長林右昌當兵時期小鮮肉照。