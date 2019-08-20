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影／將軍澳「連儂牆」砍人兇手遭逮　女記者ICU與死神搏鬥

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 記者魏有德／綜合報導

香港將軍澳「連儂牆」前行人隧道20日驚傳砍人事件，遭砍傷的黃姓女子，目前仍在加護病房與死神搏鬥。港媒報導，據《信報》總編輯郭艷明證實，危殆女子為該報副刊黃姓女記者，目前已遞離職信，並非工作期間遇襲。此外，港警也證實該名涉案兇手潛逃至深圳羅湖時遭攔截下來，現已拘捕調查。

▲▼香港將軍澳的連儂牆發生砍人事件。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

▲香港將軍澳的連儂牆發生砍人事件。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

《香港01》報導，26歲的黃姓女子在《信報》副刊主要負責家居及飲食範疇的人物專訪，朋友形容她文靜，愛寫作，並支持反送中抗爭運動。但早前多名反送中抗爭者自殺，令她情緒因而低落。據了解，她與另外兩名傷者為鄰居，事發時途經將軍澳「連儂牆」的行人隧道，豈料因此遭砍成重傷。

據現場目擊者表示，這起發生在將軍澳「連儂牆」前的隨機砍人案，是由一名藍衣男子拿出預藏的尖刀，朝在場的2女1男又砍又刺，隨後便逃逸無蹤。

▲▼香港將軍澳的連儂牆發生砍人事件。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

▲將軍澳連儂牆前遺留一把菜刀。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

警方調查後發現，兇手約50歲、身高約170公分，走路時一瘸一拐，案發時穿淺藍色上衣，手腕戴有珠串；除現場遺留下一把菜刀，也在附近垃圾桶發現一把染血的尖刀。警方並懷疑涉案男子逃逸時已換成紅色上衣，揹著原來的黑色斜背包，仍穿著同樣的白底黑鞋。

案件發生後12個小時，港警宣佈於羅湖拘捕一名50歲男子，經初步調查後，證實他就是凌晨於將軍澳施暴的兇手，在潛逃出境前遭警方截捕。香港警方也重申絕不接受暴力行為，不論涉案人或受害人背景，皆會不偏不倚調查。
 

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關鍵字：將軍澳,香港,連儂牆,砍人,反修例,逃犯條例,特派現場

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