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溪頭假日大塞車有解！「延溪公路」151線將拓寬　70地主配合徵收

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▲南投縣政府於鹿谷舉辦「151乙線道路拓寬改善工程」公聽會，縣長林明溱承諾將以市價徵收土地。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府於鹿谷舉辦「151乙線道路拓寬改善工程」公聽會，縣長林明溱承諾將以市價徵收土地。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣鹿谷鄉「延溪公路」151線，每逢假日總是大塞車，當地居民深感困擾，投縣府20日首度在鹿谷公所舉辦「151乙線道路拓寬改善工程」公聽會，儘管有70多位地主可能會被徵收土地，但地主們卻也樂於配合，為表感謝民眾對於公共建設的支持，縣長林明溱當場承諾將以市價徵收，鹿谷鄉假日大塞車的情況將有解！

俗稱「延溪公路」的151線，為通往溪頭、妖怪村、鳳凰谷鳥園、杉林溪等景點的觀光動線，且多屬單線道，每逢週末假期及連續假期交通總是嚴重打結，最高峰時甚至從入口處的初鄉橋就開始回堵，縣府將如何改善備受各界關注。

林明溱說，溪頭是知名觀光景點，每逢假日車潮湧入導致延溪公路壅塞，車陣經常綿延數公里，影響鹿谷鄉親生活交通，多年來縣府積極研議改善之道；這次拓寬計畫已獲審查核定補助經費1.3億元，將拓寬原來的靖山農路（開基地王廟線）提升為縣道151乙線，將由鹿谷鄉中正路2段拓寬靖山農路至仁愛路，從瑞田村接139線，再連接至國道3號，未來將可發揮疏解車流功能，改善塞車困境。

工務處指出，「151乙線道路拓寬改善工程」，總長約1473公尺，寬度9公尺，完成後可藉以分流方式引導北上（下山）車流經139線經台16線接上國道3號名間交流道。後續將會針對此拓寬道路計畫舉辦2場公聽會及1場協議價購說明會，希望能與地主取得共識，早日完成用地取得作業及後續相關道路工程。

▲道路現況。

▲道路現況。

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