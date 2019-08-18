「南投願力館」正式啟用　記錄921大小事

▲南投願力館18日正式啟用，南投縣長林明溱（右4）、立委許淑華（右1）等人受邀參加啟用典禮。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽 ／南投報導

慈濟南投聯絡處18日舉辦「南投願力館」啟用儀式，縣長林明溱到場主持，他表示，特別感謝慈濟上人與志工們在九二一大地震後對南投的救災和各項人道援助，讓南投人能順利且快速地重建，南投願力館在九二一20周年前夕啟用深具意義，也希望民眾多來參觀，了解各種災後重建故事及慈濟50多年來的志業發展足跡。

南投願力館啟用儀式，除林明溱外，包括南投前縣長林源朗、立委許淑華、馬文君、縣府各單位一級主管、各地住持法師及多位慈濟志工都受邀參加剪綵儀式，在志工帶領解說下實地參觀願力館，並參與感恩茶會，推廣茹素環保救地球、不燒金紙愛護環境及正信的普渡觀念。

林明溱說，九二一時他擔任集集鎮長，親身感受到慈濟志工們力量和幫助，讓孩子可以快速的正常上學、災民有棲身之所，20年來仍然持續在做，只要有災難的地方就可看見慈濟志工的身影，真的讓人敬佩！

南投願力館是一個內容多元的地震教育館，有還原九二一地震後當時場景的戶外克難教室、組合屋、鋼構建物、51所慈濟援建學校的影音多媒體、地震知識互動遊戲、防災減災的科普教育、當時發生的各種感人故事，另外還有慈濟科技人文館及54年來慈濟的慈善、醫療、教育、人文等4大志業的全球足跡，內容豐富多樣，深入簡出，相當值得大小朋友一起來參觀體驗。

▲南投願力館啟用，民眾入場參觀情形。