台獨將被送上審判台　龍明彪：跟抗戰時的漢奸一樣

▲國台辦副主任龍明彪。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／廣西南寧報導

中共國台辦副主任龍明彪今（20日）表示，台獨勢力不僅阻撓兩岸交流合作，還在去中國化的過程中，美化日本殖民統治、挾洋自重，擔當西方圍堵遏制中國的幫兇。他說，這樣的行為，就像「抗戰時期賣國求榮的漢奸一樣」，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。

第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」今（20日）於廣西南寧召開，邀請兩岸退將、學者、台灣青年約500人，就抗日戰爭的歷史記憶、傳承，以及抗戰與台灣的關係進行研討。

▲第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。

龍明彪表示，研討會的舉辦，就是要凝聚共識，共同重溫歷史緬懷先烈、傳承偉大的抗戰精神，並以此倡導共同的「歷史觀、民族觀和國家觀」，激勵兩岸同胞和兩岸青年一代協手同心，為「實現中華民族的偉大復興，共圓中國夢」共同奮鬥。

龍明彪對台下兩岸青年表示，要從歷史中銘記，團結就是力量，抗日戰爭激化國共兩黨合作，中華兒女不分黨派、階層同仇敵愾，才能取得抵抗外敵入侵的完全勝利，遭受日本殖民50年奴役下的寶島台灣，「也才得以光復，重回祖國懷抱。」

因此他在致詞時痛批民進黨，指責其推動各種「去中國化的台獨活動」，阻撓兩岸交流合作，打壓和威脅從事兩岸交流的民間團體跟人士，「甚至美化日本殖民統治，挾洋自重，擔當西方圍堵遏制中國的幫兇。」

龍明彪強調，中方絕不容忍任何台獨陰謀得逞，少數台獨勢力儘管現在猖獗一時，但「他們終究無法阻擋兩岸關係向前發展，祖國必將統一的歷史大勢。」他進一步提到，這些台獨勢力，「就像抗戰時期賣國求榮的漢奸一樣，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。」

龍明彪於結尾時，還引用中共總書記習近平對新疆、西藏問題和視察內蒙等民族時屢次提及的講話內容，表示希望兩岸同胞，尤其年輕一代實現親望親好、守望相助，更能「像石榴子一樣緊緊抱在一起，實現民族責任，共擔民族大業，共建民族偉大復興。」