認識對日抗戰史實　廣西邀台青、退將祭奠崑崙關

▲台灣青年祭奠崑崙關戰役英靈。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／廣西南寧報導

中共總書記習近平2015年提出「兩岸共寫抗戰史」，成為陸方近年對台工作方針之一。「中華民族抗日戰爭使與抗戰精神傳承研討會」自2017年於南京首次舉辦後，今年按歷史脈絡，移師廣西南寧舉行，並於今（19日）上午，邀兩岸學者、退將，及台灣青年先赴崑崙關祭奠英靈，加深對抗戰史實的認識。

第三屆「中華民族抗日戰爭使與抗戰精神傳承研討會」於8月20到21日於廣西南寧舉辦，台灣方面包括退役將領王文燮、黃炳麟均以中華民族抗日戰爭紀念協會幹部身分出席，還有蔣家第四代、蔣經國長孫蔣友松與會，陸方則有中共國台辦主任龍明彪，以及前南京軍區政委、人民解放軍上將方祖岐等出席。

於了兩岸退將、中央領導外，陸方還安排兩岸文史學者齊聚南寧，研討抗戰的歷史傳承、歷史記憶等，並廣邀來自台灣的高中生、大學生等青年學子與會，共計500多人參與研討會。研討會結束後，廣西方面還安排兩岸人士父廣西欽州、防城港等地，了解廣西對接一帶一路戰略，並與粵港澳大灣區發展融合的情況。

▲抗戰研討會參訪團，19日上午訪問南寧崑崙關。

19日一早，兩岸參訪團先前往南寧崑崙關戰役遺址，舉行祭奠儀式，並安排台灣嘉義大學學生江珮甄宣讀祭文，緬懷英烈的豐功偉績，也提前為將於年底屆滿80周年的崑崙關戰役，揭幕一系列的紀念活動。

崑崙關戰役發生於1939年12月18日至1940年1月11日，係日軍自1939年11月派3萬兵力、超過70艘軍艦、100架飛機開始廣西作戰，攻佔欽州、防城並進占南寧崑崙關後，國民政府急調第5、第99、第36軍等4個戰區5個集團軍的兵力向廣西增援，參加桂南會戰，以確保桂越國際交通線的安全，是中國軍隊自抗戰以來的首次正面戰場攻堅，戰役非常慘烈。

江珮甄在會後受訪指出，自己抱著緬懷過去、學習先人精神的心情，參加本次活動。她進一步表示，過去學習中國史時，對兩岸共同的抗戰歷史非常感興趣，覺得也是中華文化的一部分，所以這次能親自了解，感觸更加鮮明、深刻。

▼台青宣讀祭文。

