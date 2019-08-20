赴陸倡「認識對日抗戰史」　退將鄭旗生：因為台灣不講了

▲第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」，台灣退役少將鄭旗生出席。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／廣西南寧報導

第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」今（20日）在廣西南寧開幕，邀兩岸退將、學者、台灣青年與會。協助研討會舉辦的台灣退役少將、兩岸統合學會執行長鄭旗生受訪指出，赴陸舉辦研討會，是「因為台灣不講了 。」他認為，必須把抗戰精神傳承給年輕人，才會理解兩岸同屬中族民族，在民族振興中貢獻力量。

事實上，自中共總書記習近平2015年提出「兩岸共修抗戰史」，陸方將推動兩岸民眾認識、理解並傳承抗戰史實與精神，視為促進中華民族認同、凝聚情感，增進團結精神的重要舉措，在台灣方面亦有藍營人士及部分退役將領響應。

鄭旗生在會後受訪時表示，由於當前民進黨當局推動去中國化，現在「台灣不講抗戰歷史了」，但必須把精神傳承給年輕人，向下扎根，且經過連續三屆舉辦，不少台灣學生也很熱情的來報名，只是礙於機位原因，「沒辦法來那麼多，是很大遺憾。」

▲台灣退役將領王文燮（右），在研討會上接受前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐致贈，象徵中華民族精神的墨寶。

因此，他進一步提到，未來也希望在台灣舉辦相關的研討會，「如果2020蔡英文不當選，國民黨當選就有可能。」

針對媒體提問，是否擔心被民進黨限制，以及受「中共代理人」法祭旗，鄭旗生強調，我們不是「叛國組織」，而是奉行兩岸同屬一中、推進統一的憲法國策，況且過去制定「國統綱領」的第一條，簡單來講就是促進兩岸交流。

鄭旗生批評，民進黨包括推動中共代理人法等，都只是要限制交流，內容還涉及違憲，「其實沒有多大意義。」他說，兩岸民眾透過交流，才能發現彼此是同一個民族，都應該在振興中華民族的過程中貢獻力量，就如從抗日史實來看，分屬正面和敵後戰場的國共兩黨，彼此力量缺一不可。

在20到21日舉辦的「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」上，台灣方面包括王文燮、季麟連、高安國、黃炳麟等退役將領與會，陸方則有中國抗日戰爭史學會會長王建朗，和前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐，以及國台辦主任龍明彪出席，加上兩岸學者、台灣青年學子和大陸青年，共500餘人。

舉辦場地方面，研討會也從第一屆的南京、第二屆的武漢，一路隨抗戰歷史脈絡，今年移師廣西南寧舉行，並預先紀念將於今年底，屆滿80周年的崑崙關戰役。