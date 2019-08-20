　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

赴陸倡「認識對日抗戰史」　退將鄭旗生：因為台灣不講了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」,退將鄭旗生。（圖／記者陳政錄攝）

▲第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」，台灣退役少將鄭旗生出席。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／廣西南寧報導

第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」今（20日）在廣西南寧開幕，邀兩岸退將、學者、台灣青年與會。協助研討會舉辦的台灣退役少將、兩岸統合學會執行長鄭旗生受訪指出，赴陸舉辦研討會，是「因為台灣不講了 。」他認為，必須把抗戰精神傳承給年輕人，才會理解兩岸同屬中族民族，在民族振興中貢獻力量。

▲▼第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，自中共總書記習近平2015年提出「兩岸共修抗戰史」，陸方將推動兩岸民眾認識、理解並傳承抗戰史實與精神，視為促進中華民族認同、凝聚情感，增進團結精神的重要舉措，在台灣方面亦有藍營人士及部分退役將領響應。

鄭旗生在會後受訪時表示，由於當前民進黨當局推動去中國化，現在「台灣不講抗戰歷史了」，但必須把精神傳承給年輕人，向下扎根，且經過連續三屆舉辦，不少台灣學生也很熱情的來報名，只是礙於機位原因，「沒辦法來那麼多，是很大遺憾。」

▲▼第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。（圖／記者陳政錄攝） 

▲台灣退役將領王文燮（右），在研討會上接受前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐致贈，象徵中華民族精神的墨寶。

因此，他進一步提到，未來也希望在台灣舉辦相關的研討會，「如果2020蔡英文不當選，國民黨當選就有可能。」

針對媒體提問，是否擔心被民進黨限制，以及受「中共代理人」法祭旗，鄭旗生強調，我們不是「叛國組織」，而是奉行兩岸同屬一中、推進統一的憲法國策，況且過去制定「國統綱領」的第一條，簡單來講就是促進兩岸交流。

鄭旗生批評，民進黨包括推動中共代理人法等，都只是要限制交流，內容還涉及違憲，「其實沒有多大意義。」他說，兩岸民眾透過交流，才能發現彼此是同一個民族，都應該在振興中華民族的過程中貢獻力量，就如從抗日史實來看，分屬正面和敵後戰場的國共兩黨，彼此力量缺一不可。

▲▼第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」,退將鄭旗生。（圖／記者陳政錄攝）

在20到21日舉辦的「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」上，台灣方面包括王文燮、季麟連、高安國、黃炳麟等退役將領與會，陸方則有中國抗日戰爭史學會會長王建朗，和前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐，以及國台辦主任龍明彪出席，加上兩岸學者、台灣青年學子和大陸青年，共500餘人。

舉辦場地方面，研討會也從第一屆的南京、第二屆的武漢，一路隨抗戰歷史脈絡，今年移師廣西南寧舉行，並預先紀念將於今年底，屆滿80周年的崑崙關戰役。

ET快訊
速食店玩手機邊充電！13歲男突「殭屍坐直」抽搐..3秒後慘死
自爆遭國家機器裝追蹤器監控　韓國瑜展開反擊決定告「這個人」
桃園少女在校內「四腳獸」被抓包！繼父嘆：她還抓弟弟去撞牆

關鍵字：退將,兩岸,兩岸共寫抗戰史,中華民族抗日戰爭使與抗戰精神傳承研討會,廣西,南寧,崑崙關,崑崙關戰役,對日抗戰,抗戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

「反送中注定成不了事」　蔡正元6點質疑：香港沒造反本錢

影／將軍澳「連儂牆」砍人兇手遭逮　女記者ICU與死神搏鬥

影／鬼月單獨住酒店！他一進房驚見床底「詭異繡花鞋」嚇壞：只剩一隻…

示威者鋼珠彈射港警門牙碎成4塊　黃家倫：我要堅持到最後一刻

匯聚「海陸空」交通優勢！　上海自貿臨港新片區今正式揭牌

31歲OL錯愛人夫！慘遭掐死焚屍3天「什麼都沒留下」　兇手認同時劈4女

赴陸倡「認識對日抗戰史」　退將鄭旗生：因為台灣不講了

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

英領館港人「深圳開會失蹤」　爆遭行政拘留！最後訊息曝：正在過境…

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

「反送中注定成不了事」　蔡正元6點質疑：香港沒造反本錢

影／將軍澳「連儂牆」砍人兇手遭逮　女記者ICU與死神搏鬥

影／鬼月單獨住酒店！他一進房驚見床底「詭異繡花鞋」嚇壞：只剩一隻…

示威者鋼珠彈射港警門牙碎成4塊　黃家倫：我要堅持到最後一刻

匯聚「海陸空」交通優勢！　上海自貿臨港新片區今正式揭牌

31歲OL錯愛人夫！慘遭掐死焚屍3天「什麼都沒留下」　兇手認同時劈4女

赴陸倡「認識對日抗戰史」　退將鄭旗生：因為台灣不講了

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

英領館港人「深圳開會失蹤」　爆遭行政拘留！最後訊息曝：正在過境…

LINE攜手兒福推首組公益貼圖　一次擁有白爛貓、法鬥皮古、ㄇㄚˊ幾兔貼圖

柴柴用電風扇吹咖稱「瞄準第三隻眼」　網笑：這樣比較涼

美荒淫富商「死前2日」轉移財產！　性侵受害人求償難度增

吃美食配籌碼！高級音樂餐廳2F藏職業大賭場　德州撲克打很爽

中職二軍／朱益生首先發慘失5分吞敗　猿15比3勝悍將

6成1上班族自認曾遭職場歧視　年紀、外貌歧視最常見

自爆車子被裝追蹤器　黃創夏酸韓國瑜：下一次，腦帶被植入晶片

一年不剪腳指甲遭真菌感染恐怖變形　醫生崩潰狂剪20分才停

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

國安私菸案恐涉貪污罪　未來「機場禮遇程序」法制化成關鍵

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘..

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

未告知不加香菜「又拒買」！奧客..

2女童睡夢中遭親生母「刀砍身亡..

男在香港連儂牆旁砍人！3男女重..

美售台66架F-16　中國外交..

房東跟前妻吵架砍人　2女1男童..

機車男「S型」耍帥 下一秒撞麥..

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

7歲童遊玩回來高燒14天.....

美售我F-16V　國台辦批台繳..

更多熱門

相關新聞

影／龍明彪：台獨勢力就像抗戰時的漢奸

中共國台辦副主任龍明彪今（20日）表示，台獨勢力不僅阻撓兩岸交流合作，還在去中國化的過程中，美化日本殖民統治、挾洋自重，擔當西方圍堵遏制中國的幫兇。他說，這樣的行為，就像「抗戰時期賣國求榮的漢奸一樣」，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。

認識抗戰　陸邀台青、退將赴廣西

廣西對泰進出口達185.4億人民幣

明治神宮許願繪馬　遭陸客竄改詛咒

張小月喊話陸配　我們都是台灣人

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面