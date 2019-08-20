韓國瑜拜廟接地氣！「18人親衛隊」現身維安　險與記者起口角

▲韓國瑜出席義民節中元普渡。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜20日話題不斷！一早他開完市政會議後，先是語出驚人自爆座車可能被裝追蹤器，「感覺到國家機器動得非常厲害」，晚間到三民區義民廟出席活動時，現場又出現大批「韓國瑜護衛隊」成員，險些一度與媒體記者起衝突！

韓國瑜自爆座車可能被裝追蹤器後，引起外界熱議，高雄市政府傍晚發出聲明，正式決定對多次闖入市長室的前市府員工吳建鴻提告。有記者追問新聞局長王淺秋，是否會針對追蹤器一事提告？但王回應，「從頭到尾沒有說要提告，會全面警戒、清查並防範」。

▲韓國瑜護衛隊現身幫忙維安。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜20日晚間馬不停蹄到三民區義民廟參加活動，由於現場人潮眾多，警方出動了40名警力到場維安，但由民間自發的「韓國瑜護衛隊」也現身現場，還一度因為擋到媒體拍攝鏡頭，險些和現場記者起了口角，好在經市府人員協調，最後平和落幕。

據了解，今天現身的韓國瑜護衛隊成員共有18人，而且韓國瑜日前到小林村參加莫拉克風災10週年紀念晚會時，這批護衛隊也有現身。市府表示，他們是由民眾自發組成，協助維護現場秩序和市長安全。

值得一提的是，韓國瑜晚間到活動現場的座車並未因為追蹤器疑雲而更換，但他面對記者提問，如「會否對追蹤器一事提告？」、「為何需要護衛隊維安？」等問題，都笑笑沒有回應，僅提醒記者小心腳步。

▲韓國瑜面對提問都沒再答腔，僅提醒記者小心腳步。（圖／記者賴君欣攝）