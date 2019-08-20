台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

政治中心／綜合報導

台大醫學教授陳耀昌日前分享了一段韓國瑜的故事，是韓國瑜26年前擔任立法委員時期，和政治立場不同的民進黨籍立委葉菊蘭、魏耀乾一同召開記者會，要求放寬骨髓移植手術適用對象，並且貼上當時的中時晚報擷圖，引起許多網友大讚韓國瑜「有心為人民服務」。

陳耀昌4月23日在臉書上PO出一篇韓國瑜的故事，20日被網友再次翻出來討論。陳耀昌貼出4張照片稱，這是1993年5月14日中時晚報的照片，後來收入在他的書籍「島嶼DNA」第238頁。

陳耀昌說，他在「島嶼DNA」中以4張照片記載「台灣骨髓庫」的建立過程，一共分成四個階段，其中關於立法、修法部分，他在圖說寫上「1993年4月，經過血癌病人溫文玲與我的努力奔走，衛生署張博雅署長迅速推出『器官移植條例修正案』。葉菊蘭、魏耀乾、韓國瑜等立委不分黨派，共同召開記者會呼籲支持，法案很快由立法院通過。」使骨髓捐贈三等親限制解除，於是非親屬之骨髓捐贈成為可能。

陳耀昌表示，其實當時自己完全不認識韓國瑜，是韓國瑜主動跑去找他了解修法緣由。對此，網友們大讚，「有貢獻的德士，都是功德無量」、「好官不分藍綠」、「韓國瑜有一顆痌瘝在抱的心，絶對是一位好總統」。也有人歪樓提到，韓國瑜「26年前就禿了」、「以前的照片真的好呆萌…然後頭髮也…」