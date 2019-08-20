媽媽替兒掏出「芒果乾級」巨型耳屎！　4歲弟瞬間耳道暢通：欸～妳太大聲了啦

▲耳屎至少有3公分。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

一般人都會定期清一次耳朵，每次挖出滿滿耳屎總會充滿快感。一名陳姓媽媽就在臉書社團《爆廢公社》表示，日前幫4歲兒子挖耳朵時，想不到用細夾子一夾，竟然掏出整片宛如「芒果乾」的異物，尺寸實在非常驚人，很難想像是出自一個4歲小孩的耳朵，重點是兒子接下來說的一句話，讓上千網友們全笑歪。

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陳媽媽表示，把兒子陳年耳屎掏出的當下，立刻被這不合理大小嚇到驚呼，這時兒子卻突然抱怨說，「欸～妳講話太大聲了啦！」原來之前都是被這塊巨型耳屎塞住，導致聽力受到影響，如今障礙物移除，瞬間兩耳暢通、任何聲響都聽得一清二楚。

▲一般人自己在家亂挖有可能造成發炎。（圖／pixabay）



網友們看完這誇張的耳屎照都難以置信地說，「重聽4年了」「不說是耳屎，我還以為是乾掉的肚臍勒」「也太大了根本塞了無花果乾在裡面」「你確定不是肉干嗎」「是芒果乾吧」。

不少有相同經驗的人也表示，「我國小被姊姊挖出超大耳屎，也覺得聲音突然都變得很大聲，本來聽都聽不太清楚」「我記得我國小有天也掉出差不多大的，疑似一坨毛的耳屎，那天之後聽力變超好XD」「我兒子也是，難怪講什麼都聽不懂。」但有網友提醒，「我在耳鼻喉科診所上班，醫生都建議不要自己挖耳朵，說耳膜很脆弱，很容易受傷。」

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