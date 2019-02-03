棉花棒一掏…看到「水藍耳屎」嚇傻　苦主求助：我才4天沒挖

▲網友挖出藍色耳屎，嚇得上網發問求助。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「嚇壞了！」一名網友日前在臉書爆廢公社PO出照片，表示自己用棉花棒清理耳朵時，左耳的耳屎呈現正常的黃色，但右耳的棉花棒卻是一片藍，嚇得將照片PO上網求解，「我大約4天沒有挖（耳朵），Google也都沒有相關的結果！」

照片中，衛生紙上左側的3根棉花棒頭呈現黃色，但另外2根棉花棒上卻是鮮豔的藍色；原PO看得心驚驚，直言自己當天也沒有使用洗髮精、或是其他「藍色的東西」，大約才4天沒挖耳朵，竟然就清出了藍色的耳屎。

網友看了也驚恐直呼「你484阿凡達？」、「你哪個星球來的啊？」、「我挖過青色的耳屎，結果是胃食道逆流」、「我第一個想到的是，你是不是有用藍筆桶進耳朵過？」、「你應該有戴眼鏡吧，可能眼鏡架很髒，加上你又流汗，才會產生這個顏色」、「看看你身邊有沒有藍色物品，耳機、枕頭之類的！」

事實上，原PO並非是「藍色耳屎」的首例，2013年時山東也有女子情況與原PO相同，左耳正常、但右耳耳屎卻是藍色，擔心自己生病了急忙上網發問；對此，網路上有醫師作出解釋，正常的耳屎呈現偏黃色，如果是藍色的話，多考慮是被外染色所導致，如果沒有其他症狀、如耳朵疼痛等，不必太擔心是疾病所致，但如果除了耳屎呈現藍色、還有其他異狀的話，有可能是遭到真菌感染或是耳道發炎，建議應就醫檢查、治療。

奇美醫學中心耳鼻喉部醫師林志勳也表示，耳垢是由外耳道現體的分泌物與外耳道皮所構成，具有保護耳朵、殺菌、阻擋灰塵的效果，一般來說耳垢不太需要清潔，除非是過多的耳垢影響健康才需要清理；且民眾在清理時也不宜使用棉花棒，因為此舉容易將耳垢推得更深，最後堆積成塊、阻塞耳道，建議應使用柔軟的器具將耳垢清除，且不能挖得太深，以免傷及耳膜，如若因耳垢過多而感到不適時，也可向耳鼻喉科醫師求助，不要自行濫挖。

▼林志勳醫師表示，民眾使用棉花棒掏耳朵的話，容易將耳屎越推越深，最後堆積成塊。（圖／記者趙于婷攝）