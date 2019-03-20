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偷吃女兒零食！老爸留「一句注音」謝罪　網笑翻神解：該去幼稚園旁聽了

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▲▼ 爸爸奇葩注音文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 爸爸奇葩注音文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

家長們雖然都愛碎唸小朋友不要常吃零食，但自己偶爾也有嘴饞的時候。一位爸爸日前趁大班的女兒去上學時偷吃了她幾口餅乾，事後也在包裝上寫了一句話認罪，希望女兒不要生氣。但沒想到這位爸爸的注音似乎沒有學好，女兒回家後完全拼不出來，奇葩注音也被太太po上網，引發網友們熱烈討論，紛紛表示該去女兒班上旁聽了。

「老公呀！寫這什麼鳥注音呀！」一位媽媽日前在臉書「爆怨公社」中無言發文，她表示先生因為偷吃幼稚園女兒的零食，又怕她生氣，於是靈機一動，在零食的外包裝上貼心留言。沒想到原po一看到這句奇葩注音秒吐血，「我都看不懂了，你女兒會看的懂嗎？！拼音怎麼比一個大班女兒還爛啦！」

請繼續往下閱讀...

只見爸爸在包裝上用注音寫下「ㄅㄚˋ ㄅㄚ ㄔ 3 ㄍㄜˊㄦˊ 己ˇ」，讓人第一眼看了毫無頭緒。網友神解說，其實他是要寫說「爸爸吃3個而已」，但最後一個字根本是國字注音綜合體，還有網友看成「爸爸吃3個耳屎」，注音程度根本會讓幼稚園老師衝過來揍人。

▲▼ 爸爸奇葩注音文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲老師真的會氣死 ！（圖／翻攝自爆怨公社）

網友紛紛笑虧，「爸爸的教育不能等啊」、「爸爸吃三葛而己？什麼鬼啦」、「記得9月升小一開學幫爸爸留個位置旁聽」、「我竟然看得懂，我是不是該回去重修國文」、「我一開始以為是小孩寫的…沒想到啊」、「看了10分鐘才懂」、「爸爸，三葛耳屎味道怎麼樣？」。而媽媽也表示，女兒回家之後還反應說「看不懂，拼不出來！」可見爸爸真的不適合教小朋友國語。

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關鍵字：注音,爸爸,零食,爆怨公社,耳屎

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