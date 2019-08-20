韓國瑜「批公文」成話題...他看不下去：蘇貞昌滿腦只想選舉

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜日前表示自己每天至少批10份公文，行政院長蘇貞昌硬是加入戰場嗆「自己批的公文常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高」。國民黨新北立委參選人洪孟楷表示，公文不是看誰批得多，「如果放任行政機關擺著正事不做，滿腦子只想選舉，這樣的也是失職」。

洪孟楷表示，如果蘇貞昌不能一天看340萬個字的公文，如果全中華民國沒有神速寫手公務員能產出五萬字公文，如果平均170公分高的公文根本不存在；就只證明蘇貞昌公開說謊，請您收起政治口水，別再為酸而酸。只會監督政敵的行政部門，是獲得不了人民的信賴。

洪孟楷說，如果放任行政機關擺著正事不做，滿腦子只想選舉，這樣的也是失職；行政不彰、立法失職，2020該是時候改變了。

韓國瑜19日也在直播中表示，不久之前行政院長蘇貞昌說，每天批的公文跟他人一樣高，「那今天我特別把公文調出來，跟行政院長蘇貞昌 PK 一下，這些公文就跟我的身高一樣高」。韓國瑜質疑「公文批的越多，就代表越認真。那換句話說一個人的健康，吃的補品越多，就代表身體越健康，最好吃十全大補丸，補的一個滿臉通紅，紅光滿面，真的是如此嗎？」

▼韓國瑜中午臨時直播，拿出一個人高的公文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）