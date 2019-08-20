解密！世界知名品牌都靠「它」　為品質把關

▲解密！世界知名品牌都靠「它」，守護消費者健康。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲人的身體有70%由水組成，但天天喝的水卻經常被忽略，喝水對於健康其實潛藏關鍵影響。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

你知道許多世界知名品牌，像是可口可樂、海尼根、五星級大飯店，甚至是F1賽車之間有什麼共通點嗎？謎底揭曉就是「BWT」！BWT國際銷售副總裁Frank Neuendorf表示，BWT有非常悠久的歷史，有將近兩百年的歷史「我們可以自豪的說一句，只要是有用水的地方就看的到BWT」。

▲▼BWT國際銷售副總裁Frank Neuendorf自豪表示，只要是有用水的地方就看的到BWT。

Frank進一步說明，BTW深受國際各大品牌肯定，飲料業像是可口可樂或是釀酒產業、食品製造業等世界一流的品牌都是採用BTW淨水設備，就連最注重品質的藥廠以及多家五星級飯店，皆是德國倍世淨水器的愛用者，「根據數據統計，我們在德國、奧地利、瑞士以及其他歐洲國家，皆是市占率第一」，BWT的百年歷史、精準與不斷創新的核心價值，也是BWT與全球知名賽事F1擁有的共同DNA。

▲BWT的百年歷史、精準與不斷創新的核心價值，也是BWT與全球知名賽事F1擁有的共同DNA。

享譽全歐洲的BWT德國倍世淨水器，針對亞洲地區水質問題，特別推出「Pure Slim高智能複合式羽纖淨水器」，別看它小小一台，它可是家庭全方位淨水器，外觀精美，更具有體積小不佔空間優勢，寬度僅有17公分，可以放置在大部份的水槽下方，更方便的是，濾芯採快拆式設計，讓消費者更容易自行更換，便利性大大提升。

▲BWT針對亞洲地區水質問題，特別推出「Pure Slim高智能複合式羽纖淨水器」。

BWT銷售人員呂其美表示，「Pure Slim高智能複合式羽纖淨水器」的設計與品質皆通過德國BWT原廠標準，除了使用壽命長外，價格更經濟實惠，體積非常小巧不占空間也是其特色之一，和一般淨水器不同之處在於BWT擁有全球首創的鎂離子專利技術添加，所以口感非常好，喝得更健康。」

▲外觀精美，更具有體積小不佔空間優勢，更方便的是，濾芯採快拆式設計，讓消費者更容易自行更換。

▲全球首創的鎂離子專利技術添加，口感好之外，喝得也更健康。



BWT德國倍世擁有百年歷史，同時也是世界知名品牌選用的淨水設備，還有德國設計的品質保證，歐洲人愛用不是沒有原因的，就讓知名品牌都愛的百年淨水器品牌，來守護全家人的健康。

►►更多BWT的秘密

▼BWT使用獨家鎂離子專利濾芯，將雜質去除，輕鬆補充礦物質。