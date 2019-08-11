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夏日補水「飲水品質」是關鍵！專家分享：中性水、鹼性水最佳使用時機

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▲你家喝的水安全嗎？近日一場講座讓民眾重新審視居家飲水觀念。（影／ETtoday即新聞）

消費中心／綜合報導

每天在家沖牛奶、泡茶、炒菜、煲湯一定會用到的就是水，不論小baby、學童、中年爸媽或高齡長輩，水都是每個年齡層的日常必須品，因此水質是否安全、能否讓全家人放心喝，始終是民眾相當關心的生活議題！目前民眾普遍的做法，不外乎是將自來水先用濾水壺濾過，水燒開後再掀開蓋子幾分鐘，讓氯揮發，但這麼做就夠了嗎？

近日就有一場講座以「講究好水好生活」為主題，請來任職台大醫院血液淨化科的主治醫師姜至剛和專業品水師蔡侑霖，和民眾一起釐清日常飲用水的相關問題，現場進行的兩個小實驗，更是刷新大家普遍的認知。

姜至剛醫師首先和民眾分享「喝水觀念」，他開宗明義表示喝水有「3個重要」，分別是量、時機和量出為入，一天最好要喝到1,800c.c.左右的水量，而且要平均、適量的喝。此外，早上起床就應該要喝水，睡前更應該要補充少量水分，這些都是許多人會忽略的時機。最重要的是，不要等到口渴再喝水，一旦感覺口渴、口腔黏膜乾燥、尿量變少或尿液味濃色深時，都已經是身體在拉缺水警報。

▲▼水質，鹼性水，中性水，酸性水，飲用水，整水器，淨水器。（圖／Panasonic提供）

▲有這些狀況就是身體面臨缺水了！（圖／截取自影片，下同）

不過最令現場民眾驚訝的是，姜至剛醫師突然拋出「自來水加氯大家會害怕嗎」的問題，他解釋少量的氯其實可以避免細菌孳生量過多，因此加氯是一種「必要之惡」，但建議民眾居家的室內管線一定要準備得當，至少要去掉病毒、細菌、重金屬等物質，保留有用的礦物質。

▲▼水質，鹼性水，中性水，酸性水，飲用水，整水器，淨水器。（圖／Panasonic提供）

▲除了提點「喝水正確觀念」，姜至剛醫師不忘提醒室內管線對於水質的重要，這樣跟著「3重點」喝才有意義。

專業品水師蔡侑霖也表示，常有人討論是要喝中性水、鹼性水或酸性水好？但首先大家應該要知道的是，不一樣的水就會有不同水質，雖然氯能幫忙篩去一些雜質和病原菌，但如果喝下太多氯，對腸胃來說就是在喝化學藥劑！現場於是進行「餘氯測試」，並準備一杯「自來水」和一杯以「整水器」濾過的中性水，民眾滴入「餘氯測試劑」再用攪拌棒攪一下後發現「自來水」馬上變黃，但「整水器中性水」還是維持清澈透明，以肉眼看沒有差別的兩杯水，真正的含氯量卻在實驗中無所遁形。接著蔡侑霖再請民眾將切塊芭樂放入「黃色自來水」中，沒想到再攪拌後自來水又變回透明狀態！

▲▼水質，鹼性水，中性水，酸性水，飲用水，整水器，淨水器。（圖／Panasonic提供）

▲▼水質，鹼性水，中性水，酸性水，飲用水，整水器，淨水器。（圖／Panasonic提供）

▲▼水質，鹼性水，中性水，酸性水，飲用水，整水器，淨水器。（圖／Panasonic提供）
▲含氯量極高的自來水在經過「蔬果過濾」下，又恢復原本透明狀態，不明究理的人如果把這些蔬果吃下肚，就等於吃進過量的氯。

這個實驗不僅讓民眾發現自來水的含氯量之高，更驚訝平常以自來水清洗水果，雖然不知到底能不能洗乾淨，但現在唯一確定的是，水中的氯竟然這麼容易被蔬果吸收，長期下來不難想像人體累積了多少化學藥劑。

有「茶葉王國」美名的台灣，以水泡茶更是國人習以為常的休閒享受。愛喝茶的人都知道，茶要好喝，茶葉就要能完全伸展、釋出茶湯，因此接下來蔡侑霖準備「中性淨水」、「鹼性水」，把相同茶葉放入後發現，茶葉在鹼性水中的擴張與延展相當明顯，茶湯精華與色澤也能立即釋出，讓民眾驚豔。原來這是因為鹼性水的滲透力高，比起中性淨水更能幫食物發揮更多風味，不用添加其他材料來提味或額外調味，就能品嚐茶葉與各種食材最自然馥郁的味道。

▲▼水質，鹼性水，中性水，酸性水，飲用水，整水器，淨水器。（圖／Panasonic提供）

▲以中性淨水和鹼性水分別泡茶，發現茶湯的顏色差別極大。

雖然現在民眾都有將自來水「過濾」再使用的概念，但在面對清洗蔬菜水果等細節，還是容易防不勝防，不免吃進容易造成身體負擔的雜質。加上一整天會經歷飲用、清洗、煮飯，甚至幫小嬰兒泡牛奶等不同做法，適合使用的水質大不同，因此除了濾水壺，最近有民眾還會添購日本製造的整水器，若當下需要用水去除澀味、日常飲用、服藥、沖泡牛奶等，都能方便切換合適水質與酸鹼度，使用起來直覺簡單，有新生兒的家庭在用水上能較為放心，其他家庭成員也能享受以乾淨水質帶出的健康美味！

▲▼水質，鹼性水，中性水，酸性水，飲用水，整水器，淨水器。（圖／Panasonic提供）

▲面對生活中不同的用水時刻，蔡侑霖建議，居家應該要準備一台「整水器」，可以自由選擇適合當下使用的水質與酸鹼度。

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關鍵字：水質,鹼性水,中性水,酸性水,飲用水,整水器,淨水器,Panasonic

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