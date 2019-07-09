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「礦泉水」交互作用影響藥效　配白開水最安全

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▲毛巾、礦泉水。（圖／記者楊筱柔攝）

▲礦泉水含有化學物質，會與部分藥物產生反應。（示意圖／資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

有些人會因為覺得藥物太苦，而用茶、果汁、牛奶來配藥吃，但這些飲品所含的化學物質，會與部分藥物產生反應，所以用藥時若以「水」為主，會是較適當的選擇。然而，市售的水有很多種類，並不是所有的水都適合在吃藥時搭配飲用，像鹼性離子水、礦泉水、氣泡水等，都很容易與藥物發生交互作用，而影響藥效，因此服用白開水才是最安全的。

瓶裝水有許多種類，也都標榜不同功效，但像鹼性離子水、礦泉水、氣泡水等，這些瓶裝水內含的化學物質容易影響胃部酸鹼值，而使藥效受到影響。另外也曾有藥師表示，若有一名心血管疾病的患者，因用非純淨水來服藥，而使降壓藥的藥效被減弱，最嚴重則可能有致命的危險。

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此外，白開水、純淨水中不含金屬離子等化學物質，反觀鹼性離子水若搭配酸性藥物一起服用，會因酸鹼值影響藥效；礦泉水中含有一般開水沒有的鐵、鈣、鎂等金屬離子，這些金屬元素容易與藥物內的成分起反應，也會降低藥效；氣泡水則是在水中添加二氧化碳以起氣泡，二氧化碳是酸性物質，服用鹼性藥物時，會使藥效不盡理想。

而開業藥師沈采穎指出，「礦泉水確實對少數藥物會影響藥效」，含有四環素類抗生素、毛地黃強心劑、鐵劑等的藥物就不適合配礦泉水來服用。

▲藥物是否有療效，你的腸道菌決定？（圖／pixabay）

▲服用藥物仍建議搭配白開水較安心。（示意圖／pixabay）

另外，如果使用茶、果汁、牛奶、酒精飲料等來服藥，許多藥物也很容易與這些飲品的化學物質產生反應，如：茶含有鞣質，也就是所謂的單寧酸，它會和藥中的蛋白質、金屬離子發生作用；果汁、汽水等常是酸性的，因此會減低鹼性藥物的藥效；牛奶中的鈣則會與部分藥物反應，降低抗菌效果；酒精飲料內的乙醇會代謝成乙醛，有些藥物會干擾乙醇的代謝，而使血中乙醛濃度過高，造成暈眩、胃痛、噁心等症狀。

藥師沈采穎也建議，吃藥以後至少間隔15分鐘至半小時，才能飲用其它飲品，不論是茶飲、碳酸飲料等，「都會影響到胃部的酸鹼值，進而使胃部排空速率變得不同」，使藥物無法完全吸收，達不到最佳效果。

沈采穎還表示，「氣泡水、鹼性離子水等飲用水產品相當流行，不過這類水同樣會影響到胃部的酸鹼值，同樣會使藥效變得不理想。」雖然市面上販售的水有許多種類，取得也相當容易，而鹼性離子水、礦泉水、氣泡水等在正常情況下飲用，都有益身體健康，但並不適合拿來服用部分藥物，因此飲用白開水服藥較佳，較不會影響藥效、與藥物產生其他作用。

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關鍵字：白開水,礦泉水,服藥,影響藥效,化學物質

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