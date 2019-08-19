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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲槓上旺中：余紀忠會哭得更慘

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記者楊亞璇／台北報導

網紅「館長」陳之漢在去年曾力挺台北市長柯文哲，選後還與柯文哲2度同框直播，沒想到近日傳出柯文哲與旺中董事長蔡衍明關係匪淺，見面過 10多次，讓館長直呼失望。對此，柯文哲19日強調，完全不跟誰接觸還是有困難，政治上還是做不到，而他也再次嗆蔡衍明，「余紀忠會哭得更慘」。

館長在直播時表示，柯文哲去跟蔡衍明吃飯，所有人都來問他對這件事的看法，他怒轟「今天不是要講你有沒有拿他錢這個東西，你為什麼要去製造一個東西讓人家攻擊，讓我們這些粉絲難堪」？那我們這些反紅媒、支持你的人，被你大大的呼了一巴掌。

對於館長的言論，柯文哲表示，不要緊張，「我是市長他是市民，他還是可以表達他的意見，我還是有我們的堅持」，你要這樣講，我還去參加過4、5次雙城論壇，還跟上海市長吃飯，所以有時候不要想太多，他還是會有原則、主體性，也不可能完全不跟誰接觸，還是有困難，但實際上政治上還是做不到。

柯文哲近日也頻頻跟蔡衍明槓上，18日先是嗆說如果余紀忠（中國時報創辦人）死後有知，一定痛哭流涕，19日則是再度強調，媒體還是有作為社會第四權的格調，不可變成大老闆在展示權力的工具，你聽話就捧你、你不聽話就K你，這實在是，「我聽說他們今天還特別寫一個余紀忠不會哭，（應為「柯P你錯了，余老會為中時較好」），他寫了余紀忠哭得更慘」。

柯文哲指出，他的態度是，你講我們都聽一聽，可是有時候，你也不能你講了，我們要照單全收啊，有的可以、有的不行，「我們還是有我們的堅持、我們的價值，我們當到市長也不可能變成你的傳聲筒啊」。

至於跟國台辦見面必要性？柯文哲說，一定啊，每年辦雙城論壇，包括上海到台北市政府幾趟，有時候他也不要進來，要我們出去，你以為辦個雙城論壇，打兩通電話就好了？所以當年世大運，那談判才多，這就是政治上的現實，你要辦世大運，你不跟中國有協調，啊你怎麼辦得下去？你看東亞青運不是就不見了？

▲▼柯文哲接受沒提時事訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

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