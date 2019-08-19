台南光華高中專業群科翻轉學習 赴業界實習務實致用

▲台南市光華高中專業群科二年級學生200餘名，暑假赴業界實習，增進學生的實習實作能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合教育部國民暨學前教育國教署業界實習計畫，台南市光華高中專業群科二年級學生200餘名，暑假赴業界實習，增進學校理論知識與業界實務操作技能相結合，以提升專業群科學生的實習實作能力。

今年度光華申請通過赴校外業界實習的專業群科，包括：商業經營科暨電子商務學程、流行服飾科暨時尚設計學程、餐飲管理科暨觀光餐飲學程、銀髮族活動管理學程等，利用暑假期間分別赴業界實習，體驗職場所需的應對進退和專業能力，雖然只有短短的十天，但是能夠協助技職生從職場工作型態，體驗個人的優劣勢並為生涯定向而準備，是一項不可多得的學用合一政策。

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光華幼保科二年級學生分別前往台南市9間幼兒園分別進行業界實習，將過去一年在幼保科所學習的專業與實習課程，前往業界進行理論與實務的連結，今年學生透過朗讀故事、科學遊戲及音樂遊戲課程與幼兒園小朋友分享，獲得很大的迴響。流行服飾科暨時尚設計學程學生，有的學以致用到產業縫製衣服，有的則到商場行銷管理，還有前往文創店與在地產業特色結合。

餐飲管理科暨觀光餐飲學程學生則赴五星級的香格里拉台南遠東國際大飯店接受教育訓練，再分發到不同的部門如宴會廳或旅館部進行實務工作，指導老師探訪學生實習情況時，看見學生能夠熱於工作、享受工作樂趣的態度，感到非常欣慰。

商業經營科暨電子商務學程則赴三商美邦人壽保險公司或會計師事務所，體驗金融工具如何應用在日常生活中，尤其是平常難以碰觸的經營管理，透過公司的管制度、或主管和客戶的接觸，就可以學習到珍貴的經驗。在科技公司、旅運公司、或補習班，則進行文書或資料歸檔等小兵立大功的工作，這就是大數據的基礎。

銀髮族活動管理學程二年級的學生分別到祥允泰護理之家和安南日間照顧中心進行實習，每天不但運用專業在長輩身上，同時藉由照護制度的啟發，讓學生理解書上學到的是知識，而實習學到的是經驗，透過和產業接軌的契機，創造新工作的可能性。

光華校長張淑霞表示，感謝業界給予學生實習機會以及指導與鼓勵，高職新課綱重視技能領域，校內外實習不但用來培養學生實務經驗、紮實專業技能、以及正向的態度之外，同時學校和產業接軌以達到學用合一的目標，是翻轉學習的契機。