韓家軍封她「台版李英愛」　何庭歡一愣：我沒有那麼溫柔漂亮有才藝....　　　

▲李英愛與何庭歡 。（合成圖）

記者吳奕靖／高雄報導

經過國民黨內初選推出來要參加2020總統大選的韓國瑜，不僅他自己受到韓粉熱愛，旁邊的幕僚群也都「愛屋及烏」，像是黨政發言人何庭歡，陪同韓國瑜出席新竹造勢場合，就有親眼見過她的韓粉在臉書社群當中，封她為「台版李英愛」；何庭歡聽到這個封號，第一時間愣了一下，然後哈哈大笑：「喔...我覺得我沒有那麼有氣質，那麼的溫柔漂亮有才藝」。

何庭歡8月1日接任韓國瑜黨政發言人，經過17天的時間，才陪同韓國瑜一起參加18日在新竹的造勢場合，首次體驗韓粉熱情的她回憶當時的情況，「我昨天真的覺得非常熱鬧，我覺得我之前在採訪，有採訪過幾場造勢，當然人也是非常非常多，但是這次比較不一樣的事，我真的跟著市長是深入人群，真的接觸到了許許多多的支持者，我可以看到他們非常熱情的想要接觸市長，也想要表達他們的希望市長能夠帶給我們更好的那種渴望跟期待」，她也覺得「搖滾區」的初體驗非常震撼。

▲李英愛。（圖／翻攝李英愛IG）

而何庭歡的首次現身在韓國瑜的造勢場合，讓韓粉們都為之驚艷，也有人在臉書社團當中封她為「台版李英愛」，面對這樣的封號，何庭歡第一時間的反應先是愣了一下，然後表示自己沒有像李英愛的氣質、溫柔漂亮有才藝，她說：「我的話，沒有像她那麼好...嗯...李英愛喔！但是我覺得她就是溫柔有氣質，很多才多藝，像是《大長今》裡頭的角色，又是醫生又是廚師，我沒那麼有才華，就覺得在這邊做好我的事情，謝謝網友的稱讚」。

▲何庭歡陪同韓國瑜一同出席新竹造勢場「竹東惠昌宮」。（圖／記者沈繼昌攝）