解禁有譜？川普一句話回應：不想跟華為做生意…19日會做最後決定

▲川普表示不想跟華為做生意。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）18日表示，中美貿易談判進行得非常順利，但目前還沒準備好要簽署協議。當媒體問及制裁中國通訊設備大廠華為的問題時，川普直接回答，不想做這門生意，因為這危害到國家安全。這段話也讓原先外傳，美國商務部將延長華為臨時許可證效期的說法，再添變數。

川普18日接受媒體訪問時指出，「我根本不想（跟華為）做生意，因為這是對國家安全的威脅。」不過他後續也強調，明天（19日）會做出最後決定。根據《路透社》報導，美國5月發放臨時許可證給華為，期限將於本月19日截止，但根據多名消息人士的說法，商務部將延長臨時許可證效期90天，讓華為得以繼續購買美國產品，

US President Trump says he does not want to do business with China's Huawei pic.twitter.com/ehW4J2cePU — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 19, 2019

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指出，華盛頓與北京當局正積極恢復面對面貿易談判，以盡快結束這場為全球市場帶來動亂的美中貿易戰。他也力排眾論地否決貿易戰造成經濟衰退的情況，「我們不要害怕樂觀，我確信不會看到經濟衰退。」

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