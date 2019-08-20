　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「假消息」操控、詆毀香港示威！推特和臉書停權20萬中國帳戶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼臉書,臉書個資,駭客,個資。（圖／路透社）

▲因散佈有關香港示威的不實消息，臉書合推特關閉多個帳戶。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

推特在19日表示，因為發現中國透過社群媒體來對付香港的抗議活動，已經刪除了936個活躍的帳號，並且進一步將超過20萬個帳號停權。臉書也指出，接獲推特提供的消息之後，刪除了7個粉絲專頁、3個社團以及5個帳號，原因皆為涉及「造假行為」。

推特指出，已經刪除936個帳號，這些帳號皆起源於中國，「故意且針對性地試圖替香港製造更多政治紛爭，包含詆毀當地抗議行動的合法性以及政治立場」、「根據我們的深入調查，顯示這是有國家協調與支持的行動，具體來說，我們認為這群帳戶的目的是要散播香港示威的相關訊息」。

推特聲明中還提到，前述的帳戶只是最活躍的代表，另外還有將近20萬個帳戶已經被主動停權，避免其在推特上有進一步的行動。這些帳戶違反的規定包含，垃圾郵件、協調性活動和假帳戶等等，「操縱性的行為不允許出現在我們的服務中，已經違反了本公司創建的基本原則」。

推特的聲明中也貼出幾則例子，其中一個帳號貼出多張7月1日示威者佔領立法會的照片，用英文寫道，「我們不想要這種激進的人在香港，趕快滾出去」，另一個帳號則形容這是「暴徒大肆破壞」。

隨著推特的腳步，臉書也指出，已經刪除了7個粉絲專頁、3個社團以及5個帳號，這些都屬於由中國掌控的一個小型網路，目標是針對香港的示威行動，「我們將持續搜查並停止這類的行為，因為我們不希望臉書的服務被用來操縱人群」。

ET快訊
回家拿資料多一雙鞋！他站門外「聽30分鐘」…小王一句話家庭全
10外送員排爆滷味攤！她見「粉紅一條龍」傻了　在地人揭關鍵2
台鐵奧客羞辱站務員！副站長霸氣「解約」拒載　影片曝光萬人叫好

關鍵字：反送中,香港,逃犯條例,假新聞,假消息,推特,臉書

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「假消息」操控、詆毀香港示威！推特和臉書停權20萬中國帳戶

美副總統籲中「尊重香港法律」　《環時》回擊：美無法影響對港決定

13歲國中小情侶殉情！一跳下河慘遇「大蜥蜴」　女孩反嚇瘋命危

目睹蒙眼女孩被賣！護士改行賣蠟燭年銷售額破千萬　只為救她們

中大獎爽躺5年不工作　幸運男「剛開工又中1億」：不用再受苦啦

單親媽媽拋下工作　拎6歲女兒遊世界當背包客「抓住童年」

快訊／華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

難民營女孩5歲生日收到全新自行車　難忘感動「24年後找到他」惹哭3萬人！

以色列總理夫人闖「出訪專機駕駛艙」　烏克蘭迎賓麵包被她丟地上

健康男童看診323次　狂媽編病情逼做「13次大手術」還想騙肺部移植名單

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

「假消息」操控、詆毀香港示威！推特和臉書停權20萬中國帳戶

美副總統籲中「尊重香港法律」　《環時》回擊：美無法影響對港決定

13歲國中小情侶殉情！一跳下河慘遇「大蜥蜴」　女孩反嚇瘋命危

目睹蒙眼女孩被賣！護士改行賣蠟燭年銷售額破千萬　只為救她們

中大獎爽躺5年不工作　幸運男「剛開工又中1億」：不用再受苦啦

單親媽媽拋下工作　拎6歲女兒遊世界當背包客「抓住童年」

快訊／華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

難民營女孩5歲生日收到全新自行車　難忘感動「24年後找到他」惹哭3萬人！

以色列總理夫人闖「出訪專機駕駛艙」　烏克蘭迎賓麵包被她丟地上

健康男童看診323次　狂媽編病情逼做「13次大手術」還想騙肺部移植名單

重回熟悉的福岡　歐力士張奕22日先發戰軟銀挑戰3連勝

160cm「只剩39公斤」經期大亂！《大時代》女星瘦到鎖骨突揭心酸真相

大手伸進褲內！8歲女童驚醒「爸爸在摸」還拿手電筒照　忍5年崩潰報警

色人夫用iPhone看「最強國中生外流片」…喊+1後被綁架　獨家功能成漏洞

打破信用小白辦卡迷思！　多次向不同銀行「盲測」反拉低信用評分

快訊／三芝透天厝大火兄喪命、弟獨活痛哭　消防員曾聽到爆竹聲

「假消息」操控、詆毀香港示威！推特和臉書停權20萬中國帳戶

勞斯萊斯吹少女風？2019 Pebble Beach粉嫩特仕車限量登場

科技廠分紅陸續入袋／英業達快開獎、平均1-1.5個月薪

下半年神鞋碟照曝光！Off-WhiteＸFuturaＸNike SB三方聯名　5款配色10月開搶

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

國際熱門新聞

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀..

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

恐怖雲霄飛車　害20歲男心臟爆..

慎入！印度4公尺岩蟒反芻流浪狗

中大獎5年不工作　男開工又中1..

偷拍夢露全裸遺體　底片失蹤至今

澳戰略學者籲：認真看待台海危機

目睹蒙眼女被賣！護士「改行」只..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

快訊／華為「禁售」大限到美再給..

中軍訓練：日護衛艦當攻擊目標

陸女拍超美鑽石灣　下秒「搜救隊..

狂媽帶健康兒看診323次　還做..

「到府床戰」卻睡著　女買汽油燒..

更多熱門

相關新聞

香港818集會「網路民調」疑蒐集網友IP

香港民陣昨天舉辦818集會後，網路上便有人以「能不能進得了會場」為題進行問卷調查，但立即被質疑，這可能是有心人士刻意藉此蒐集網路IP，以便香港警方作為「非法集結」的罪證。

仿效波羅的海之路！港民號召823築人鏈

誰都解除不了香港的困境

登報13國！香港人：感謝蔡英文伸出援手

評香港「暴力退潮」！環時：武警集結深圳是主因

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死手術台

中尺度低壓生成接近！明下雨熱點出爐

今全台有雨高屏防豪雨　颱風最快周三恐生成

蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳

恐怖雲霄飛車　害20歲男心臟爆炸

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面