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香港818集會「網路民調」疑蒐集網友IP　民陣呼籲：小心個資

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▲▼民陣發出澄清啟事，表示不知何人發出這份問卷（圖／翻攝自民間人權陣線 Civil Human Rights Front）

▲民陣發出澄清啟事，表示不知何人發出這份問卷（圖／翻攝自民間人權陣線 Civil Human Rights Front）

記者林彥臣／綜合報導

香港民陣昨天舉辦818集會後，網路上便有人以「能不能進得了會場」為題進行問卷調查，但立即被質疑，這可能是有心人士刻意藉此蒐集網路IP，以便香港警方作為「非法集結」的罪證。根據香港媒體測試結果發現，若在該問卷網站進行問卷調查，發起人就能輕易蒐集回答者的IP。

香港民間人權陣線發出「澄清啟事」表示，在網上流傳表示希望統計昨天818維園集會的參與人數，包括已成功進入維園及未能成功進入維園的人。有關調查並非民陣所發起，而民陣亦不知道是由什麼團體和人士發起，民陣呼籲市民，在參與任何調查及聯署時，務必要小心個人資料。

香港01報導，昨天818集會結束後，有身分不明者透過問卷網站Surveymonkey發布問卷，但內容只有一題，題目是 「民陣818維園集會您能進入維園內、還是只能在街外遊走呢」？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雖然IP地位址被蒐集並無太大安全風險。但在當前政治氣氛下，問卷發起人有可能把蒐集得來的IP交予任何人，包括警方，便有可能會指控部分受訪者涉及「非法集結」。

他指出，警方還可藉由蒐集得來的IP，向法庭申請搜查令，要求網路商交出使用者資料，包括曾在何時、何地上網。因此民眾要小心，不要隨意填寫網路問卷和發起連署。

方保僑說，如果有需要，民眾可向Surveymonkey檢舉被認為可疑的問卷。

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